حملات مكبرة على المقاهي والقاعات ورفع الإشغالات في الشرقية.. رفع 72 ألف طن قمامة ومخلفات.. وغلق قاعتين للأفراح تنفيذا لإجراءات كورونا

- حملات مكبرة على المقاهي وقاعات الأفراح ورفع الإشغالات في الشرقية

- التحفظ على ١٠ شيش من مقهى مخالف بقرية يوسف سلامة

- غلق قاعتين للأفراح في ديرب نجم

- رفع 72 ألف طن قمامة ومخلفات بمركزي كفر صقر وأبو حماد





طالب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للمرور على المحال التجارية والمقاهى والكافتيريات وقاعات الأفراح للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حرصًا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين.





وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات المتواجدة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.









وتنفيذًا لتكليفات المحافظ شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بنطاق المركز بحضور نائب رئيس المركز ورئيس قسم الإشغالات ومدير إدارة المتابعة الميدانية بالمجلس؛ فتم التحفظ على ١٠ شيش من مقهى مخالف بقرية يوسف سلامة التابعة للوحدة المحلية بالعصلوجي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، كما قامت الحملة بفض سرادق عزاء بقرية أبو حاكم لمنع تجمعات المواطنين حرصا علي سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.





كما شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملة لتنفيذ قرار غلق قاعتين للأفراح بالتنسيق مع سكرتير عام المركز ورئيس قسم الإشغالات برئاسة المركز حيث تم غلق قاعة أفراح بالسحايرة لإقامة فرح ووجود تجمعات داخل القاعة وتم فض الفرح وتفرقة المواطنين كما تم غلق قاعة أفراح بنادي المعلمين بديرب نجم وتم فض الفرح وغلق القاعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





وشنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة لرفع كافة الإشغالات المخالفة بمشاركة سكرتير عام المجلس وإدارة الإشغالات و إدارة السرفيس وشرطه المرافق شملت الحمله شوارع ( أبو بكر الصديق - المحطة وصولًا لميدان المحطة) حيث تم تحرير عدد ١٠ محاضر إشغال طريق وعدد ٣٢ حاله ضبط وعدد ٦٧ حاله رفع إشغال وعدد ١١حالة ازاله إشغال طريق لفروشات ثابتة.





كما توجهت الحملة لرفع الاشغالات من شوارع (بورسعيد- سعد زغلول) لإعادة الانضباط للشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





في الوقت نفسه تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء الجهود والأنشطة المبذولة بشكل يومى لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.





و أضاف محافظ الشرقية، أنه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر ٢٠٢٠ شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة كفر صقر حملات نظافة مقسمة على ثلاث ورديات لرفع ١٣٠ طن قمامة يوميا فتم رفع ٤٧ ألف و٤٥٠ طن قمامة خلال العام وذلك في إطار الحفاظ علي بيئة صحية ونظيفة أمام المواطنين.





وتقوم الأجهزة التنفيذية برئاسة المركز بشن حملات علي المقاهي لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية فتم ضبط ١١ مقهي مخالف ومصادرة ٥٢ شيشة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





كما نفذت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمركز كفر صقر حملات لإزالة ١ حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة بمساحة ٧٠٠ متر كما تم تنفيذ إزالة لـ ٦٩ حالة تعدٍ علي الأرض الزراعية بمساحة ٦٨٩٠ مترا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.







