مصطفى أبو زهرة: الجمهور السعودي وجه تحية خاصة لـ محمد عبد المنعم ولاعبي الفراعنة

عبر مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن سعادته الكبيرة بفوز الفراعنة على منتخب السعودية برباعية، في اللقاء الودي الذي جمعهما في جدة استعدادًا لكأس العالم 2026.

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على نظيره السعودي بـ 4 أهداف نظيفة في مباراة ودية أقيمت استعدادًا لكأس العالم 2026.

وقال أبو زهرة، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: "أبارك للجمهور المصري الفوز، ومش عاوزين الموضوع ياخد أكبر من حجمه، جماهير المنتخب السعودي محترمة للغاية وقاموا بتحية لاعبي منتخب مصر".

وتابع: "الجمهور السعودي وجه التحية لمنتخب مصر عقب نهاية المباراة في صورة رائعة، وخاصة محمد عبد المنعم بعد عودته من الإصابة".

وأكمل: "الاستقبال كان أكثر من رائع، ونحن سعداء بتواجدنا في السعودية وأتمنى أن تتكرر ويكونوا ضيوفنا الفترة القادمة".

واختتم: "الدوري السعودي يعيش أجواء جديدة ومتألقة وقوية ومستوى الاحترافية عالي جدا وهناك مجهود مبذول في السعودية والجميع يرى حالة التطور في جميع المجالات وهو ما ينعكس على كرة القدم".