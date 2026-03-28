كاف يحدد موعد مواجهتي الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية

رباب الهواري

تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، يتضمن تحديد موعد مباراتي الفريق الأول أمام شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الفريق الأبيض لمواصلة مشواره نحو اللقب.

موعد مباراة الذهاب في الجزائر

حدد “كاف” يوم الجمعة الموافق 10 أبريل المقبل موعدًا لإقامة مباراة الذهاب بين الفريقين، والتي ستقام على ستاد نيلسون مانديلا في الجزائر. وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، وسط أجواء جماهيرية متوقعة وضغط كبير على أصحاب الأرض، في مواجهة لن تكون سهلة على الزمالك أمام منافس قوي على ملعبه.

لقاء الإياب في ستاد القاهرة

على الجانب الآخر، تقرر إقامة مباراة الإياب يوم الجمعة الموافق 17 أبريل، على ستاد القاهرة الدولي، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً. ويأمل الزمالك في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، خاصة في ظل الدعم الجماهيري الكبير المنتظر.

استجابة كاف لطلب الزمالك

وكانت إدارة الكرة بنادي الزمالك قد تقدمت بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لتحديد موعد مباراة الإياب يوم 17 أبريل، وهو ما وافق عليه “كاف” بشكل رسمي، ليمنح الفريق فرصة مناسبة للاستعداد الجيد قبل اللقاء الحاسم.

مشوار الزمالك نحو نصف النهائي

نجح الزمالك في بلوغ الدور نصف النهائي بعد تخطيه عقبة أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في الدور ربع النهائي. حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، قبل أن يحقق الزمالك الفوز في مباراة العودة بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليحجز مقعده في المربع الذهبي عن جدارة.

طموحات بيضاء نحو اللقب

يدخل الزمالك هذه المواجهة بطموحات كبيرة من أجل استعادة اللقب القاري، خاصة في ظل رغبة اللاعبين والجهاز الفني في إسعاد الجماهير، ومواصلة النتائج الإيجابية خلال البطولة، في طريق البحث عن التتويج الأفريقي

برج الحمل حظك اليوم السبت 28 مارس 2026.. عبّر بصدق عن مشاعرك

برج الثور حظك اليوم السبت 28 مارس 2026.. استمع لشريكك جيداً

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 28 مارس 2026.. جدّد أسلوبك

