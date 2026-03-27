محمد عواد يشارك في تدريبات الزمالك استعدادًا لمباراة المصري

شارك محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وانتظم عواد في تدريبات الحراس تحت قيادة فيتور مانويل مدرب الحراس رفقة محمد صبحي ومحمود الشناوي حارسي الفريق.



واستأنف الزمالك تدريباته اليوم في غياب الرباعي الدولي مهدي سليمان وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وناصر منسي لتواجدهم في صفوف المنتخب الأول.



وكان الفريق حصل اللاعبون على راحة لمدة 4 أيام بعد التأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على فريق أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري في الثامنة مساء يوم الاثنين الموافق 6 أبريل المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.