التحقيق مع نجم الزمالك السابق في الإساءة الإلكترونية

قررت نيابة الشئون المالية والاقتصادية، فتح تحقيق عاجل في واقعة اتهام لاعب نادي الزمالك السابق صلاح سليمان بسب وقذف صانع المحتوى الرياضي وسام سالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان تقدم المحامي محمد رشوان، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، نيابةً عن موكله صانع المحتوى الرياضي وسام سالم، ضد لاعب نادي الزمالك السابق صلاح سليمان، متهمًا إياه بارتكاب وقائع سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح رشوان في بلاغه أن موكله تعرض لهجوم تضمن عبارات مسيئة من شأنها الإضرار بسمعته والتقليل من شأنه، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المشكو في حقه.

وأشار إلى أن البلاغ تم قيده رسميًا، وتمت إحالته إلى نيابة الشئون المالية والاقتصادية، التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.