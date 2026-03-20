بعد العيد ملاحقة الجميع.. وائل عبد العزيز يوضح حقيقة الحكم عليه في قضية سب وقذف

علق وائل عبد العزيز علي حقيقة الحكم لمدة شهر بسبب سب وقذف كاتب صحفي.

وكتب عبد العزيز من خلال حسابه الشخصي: بعد الاطلاع والبحث الجنائي برقمي القومي لم اعثر علي اي شيء بخصوص القضيه المحكوم فيها من قبل الصحفي هاني. ع والتي تم تشوهيه فيها سمعتي من قبل القاهره ٢٤ وبعض المواقع الاخباريه الاخري .. ولذلك سيتم مباشره بعد العيد مقاضاه وملاحقه الجميع .. وان ينصركم الله فلا غالب لكم .

وأضاف: نشر الحكم القضائي خارج الأطر الرسمية (المحاكم، الجريدة الرسمية، الدوريات العلمية) وبقصد الإساءة، يُشكل جريمة قذف مؤثمة بنصوص المواد (302، 303، 307، 308) من قانون العقوبات، وجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة وفقاً لقانون تقنية المعلومات.



وعرض لوائل عبد العزيز في رمضان 2026 مسلسل «وننسى اللي كان» وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.