بتعليق ساخر.. ياسمين عبدالعزيز تكشف سبب تأخر الحلقة الأخيرة من وننسي اللي كان

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز سبب تاخر حلقاتها الأخيرة من مسلسل وننسي اللي كان.

ونشرت ياسمين عبد العزيز صورة لكومكس، عن سبب تأخر الحلقة الأخيرة من المسلسل: “هو بدر لسه نايم ولا ايه يافنانة الحلقة فين”.



لترد ياسمين عبد العزيز قايلة: "ما انا قتلتهم عشان كدة الحلقة اتاخرت".



مسلسل وننسى اللي كان من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

كما تناولت الأحداث الإشارة إلى مسلسل على قد الحب، مع ظهور الفنانة نيللي كريم، ومحاولة شريف سلامة كشف هوية محمد علي رزق.

وفي سياق متصل، ظهر الفنان كزبرة باكيًا بسبب أصدقائه في مسلسل «بيبو».

ويناقش مسلسل وننسى اللي كان كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، مطروحًا تساؤلات حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه للحفاظ على مكانته في القمة