الزمالك يعقد جلسة مع اللاعبين استعدادا لمباراة المصري المقبلة

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشدد المدير الفني على أهمية المرحلة المقبلة، وطالب بالتركيز وبذل أقصى جهد خاصة وأن الفريق سيخوض مباريات حاسمة في مسابقتي الدوري وكأس الكونفدرالية الأفريقية.



وأكد معتمد جمال على ضرورة خوض المباريات من أجل الفوز فقط للمنافسة على البطولتين، وشدد على ثقته في قدرة الجميع لتحقيق الأهداف المطلوبة.



ومنح المدير الفني تعليمات خاصة للاعبين قبل انطلاق المران، متعلقة بأدوار كل لاعب منهم في الملعب.



واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة 4 أيام بعد التأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على فريق أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري في الثامنة مساء يوم الاثنين الموافق 6 أبريل المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.