إجراء عمليتين جراحيتين لاستئصال أورام بالثدي بمستشفى فاقوس في الشرقية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قام الفريق الطبي بقسم الجراحة العامة بمستشفي فاقوس النموذجي، بمشاركة الدكتور محمد عرفات، والدكتور حسن عبد المعز أطباء الجراحة العامة، والدكتور محمد عبد الله طبيب التخدير، وهيئة تمريض العمليات بالمستشفي، بإجراء عمليتين جراحيتين لإستئصال أورام بالثدي، من الحالات المترددة علي مركز الإحالة بالمستشفي، وذلك بعد إحالتهما من العيادات الطبية للمبادرة بمختلف أنحاء المحافظة، لتلقي العلاج بالمستشفي ضمن خطة العمل بالمبادرة الرئاسية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم سحب عينة من الثدي لهن بعد الفحص الإكلينيكي، وإرسال العينات للمعامل لإجراء التحليل اللازم، وبعد إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع الحالات، وعمل الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة، ومنها أشعة "الماموجرام" علي الثدي،تم إستئصال الأورام من جذورها وإتخاذ حدود الأمان لها، وتم خروج عدد من الحالات بعد إتمام الشفاء، ووجود حالات تتلقي الرعاية الطبية، بعد إجراء العمليات الجراحية، والحالة العامة جيده ومستقرة وتحت الملاحظة الطبية بالمستشفي.

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كما قام الفريق الطبي بالمستشفي، بتقديم الخدمة الطبية لـ ٥٣ سيدة، حيث تم إجراء فحص إكلينيكي متقدم لـ ٣٣ سيدة، وماموجرام لـ ٢٠ سيدة، وذلك بعد إحالتهم من العيادات الطبية للمبادرة الرئاسية بمختلف أنحاء المحافظة.

وأوضح "مسعود" أن محافظة الشرقية تأتي ضمن محافظات المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، وتستهدف الفحص الطبي علي السيدات بمدن وقري محافظة الشرقية، من عمر ١٨ عام فأكثر مقسمة إلي فئات عمرية مختلفة "من ١٨ : ٢٥ عام، ومن ٢٥ : ٣٥ عام، وأكثر من ٣٥ عام" ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من السيدات "أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات".

وأشار إلي أنه تم تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، وتم التشديد علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن المعاملة والإستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية، مع تخصيص أماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزى وفاقوس النموذجي، مشددًا علي إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التعامل مع السيدات بالمبادرة، مع إتباع معايير مكافحة العدوي، وإرتداء الواقيات الشخصية، والتأكيد علي المترددات بإرتداء الكمامات، حرصًا علي صحة وسلامة الفريق الطبي والمترددات بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، ومقدمًا الشكر لجميع القائمين علي هذا العمل بأماكن الفحص والمستشفيات علي الجهود المبذولة للحفاظ علي صحة المرأة المصرية.