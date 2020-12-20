فحص 52 ألف مواطن راغبين في السفر للخارج بالمعمل الإقليمي في الزقازيق

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق أجرى فحص الحمض النووي PCR لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" لعدد ٥٢٢٥٢ مواطن من المسافرين للخارج من أبناء محافظة الشرقية حتي الآن، منذ بدء العمل يوم ٢٩ يوليو الماضي، بعد إتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن هذا يأتي بناء على تعليمات سلطات الطيران المدنى والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الإختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، وتعاونا من وزارة الصحة والسكان فقد تقرر إجراء الاختبارات بالمعامل المركزية وفروعها، منها المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق.

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وأوضح الدكتور هشام مسعود أن مواعيد الحجز وسحب العينات تكون يوميًا بدءًا من الساعة ٩ص، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، ويقوم المواطن الراغب في الخدمة بالحجز من خلال الموقع الإلكتروني.

https://clab.mohp.gov.eg/

علي الإنترنت، ويقوم باستيفاء الأوراق المطلوبة "صورة جواز السفر، صورة ضوئية من تذكرة السفر، صورة بطاقة الرقم القومي"، مع سداد الرسوم المالية، ويتم استلام النتيجة بعد ٢٤ ساعة من سحب العينة.

وعلي جانب آخر فقد عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماع مع مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وعرض تقارير المرور عليها والسلبيات والايجابيات، والخطط التصحيحية، لانتظام سير العمل بكل مستشفي، كما تم مناقشة جاهزية المستشفيات لمواجهة الطقس السيء والسيول، نظرًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية، خلال الفترة القادمة.

وشدد وكيل الوزارة علي ضرورة المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير الكميات اللازمة من فصائل الدم ومشتقاته، ومتابعة شبكة الغازات، ومخارج الأكسجين، وأعمال الصيانة الدورية بالمستشفيات، ومتابعة النظافة العامة، والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بها، كما وجه وكيل الوزارة بزيادة القوي البشرية بالأقسام الحرجة، والتأكيد علي تأمين مصادر المياه، والكهرباء بالمستشفيات، ومتابعة أعمال الجرد والتطهير اليومي بها.