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محافظات

التحفظ على جرار زراعي وونش ومواد بناء يستخدمون في بناء مخالف بحي ثان الزقازيق

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:42 ص
التحفظ على جرار زراعي
التحفظ على جرار زراعي
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محمد الطحاوي

قادت ثناء فوزي رئيس حي  ثان الزقازيق، حملة مكبرة صباح اليوم، بحضور محمد ابراهيم وأحمد عبدالفتاح نائب رئيس الحى ورئيس قسم الإشغالات بالحى.

 

وأضافت رئيس حي ثان الزقازيق أنه تم التحفظ على جرار زراعي محمل بمواد بناء وونش وطوب أحمر بعقار بمنطقة القومية، وذلك بالتنسيق والاشتراك مع شرطة قسم ثان الزقازيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة وإيداع المضبوطات بمخازن الحى.


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وعلى جانب آخر فقد أكد المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق أنه تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة المصرية للحماية من تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وتطبيقا "للكتاب الدوري رقم 37 لسنة 2020 الصادر من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فقد تم شن حملة مكبرة لفض فرح بقاعة مغلقة بطريق الأحرار.

 

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزقازيق أنه تم تفريق التجمعات.

 

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أصدر الكتاب الدوري رقم 37 لسنه 2020 بالتشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات والهيئات بالإلتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال تنفيذ التعليمات التالية بكل دقة وحزم.

 

ويتم تنظيم العمل بالجهاز الإداري للدولة خلال الفترة القادمة ليكون بتخفيض أعداد العاملين المتواجدين بشكل يومي بما يؤدي إلى تقليل الكثافات والتجمعات وتوفير الحماية اللازمة للعاملين.

 

التشديد على التزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو اثناء التواجد بالقطارات ووسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بالإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وخاصة ارتداء الكمامة الواقية وتطبيق العقوبات اللازمة على المواطنين المخالفين لهذه الإجراءات.

المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بنسب الإشغال المقررة واجراءات التباعد الاجتماعي بالمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.

 

حظر إقامة الأفراح وما يماثلها من المناسبات في الأماكن المغلقة وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.

 

استمرار غلق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.

 

التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.

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