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محافظات

فض حفل زفاف بقاعة أفراح بطريق الأحرار بالزقازيق

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:29 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق أنه تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة المصرية للحماية من تداعيات مُحتملة لـ فيروس كورونا المستجد  وتطبيقًا" للكتاب الدوري رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٠ الصادر من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فقد تم شن حملة مكبرة لفض فرح بقاعة مغلقة بطريق الأحرار.

 

أضاف رئيس مركز ومدينة الزقازيق أنه تم تفريق التجمعات وجار المرور علي جميع القاعات كما تهيب رئاسة المركز بالمواطنين توخي الحذر واتباع الإجراءات الوقائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

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كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد أصدر الكتاب الدوري رقم 37 لسنه 2020 بالتشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات والهيئات بالإلتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال تنفيذ التعليمات التالية بكل دقة وحزم..

 

تنظيم العمل بالجهاز الإداري للدولة خلال الفترة القادمة ليكون بتخفيض أعداد العاملين المتواجدين بشكل يومي بما يؤدي إلى تقليل الكثافات والتجمعات وتوفير الحماية اللازمة للعاملين.

 

التشديد على التزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بالقطارات ووسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بالإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وخاصة ارتداء  الكمامة الواقية وتطبيق العقوبات اللازمة على المواطنين المخالفين لهذه الإجراءات.

المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بنسب الإشغال المقررة وإجراءات التباعد الاجتماعي بالمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.

 

حظر إقامة الأفراح وما يماثلها من المناسبات في الأماكن المغلقة وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.

 

استمرار غلق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.

 

التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.

فض حفل زفاف بقاعة أفراح بطريق الأحرار بالزقازيق
فض حفل زفاف بقاعة أفراح بطريق الأحرار بالزقازيق
فض حفل زفاف بقاعة أفراح بطريق الأحرار بالزقازيق
فض حفل زفاف بقاعة أفراح بطريق الأحرار بالزقازيق
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