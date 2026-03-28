أحمد سليمان : جمهور الأهلي مدي ضهره للاعيبه معرفش ليه

أشاد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بالدور الكبير الذي يقدمه جمهور القلعة البيضاء في دعم الفريق وتحقيق الانتصارات.

وصرّح أحمد سليمان في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «إم بي سي مصر» بأن جمهور الزمالك كان دائمًا فارقًا في نتائج الفريق على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أن حضوره وحماسه يمثل عنصر قوة للفريق.

جمهور الزمالك يُحدث الفارق في المباريات الصعبة

وتحدث سليمان عن المباراة الأخيرة ضد أوتوهو الكونغولي، مشيرًا إلى أن الجمهور كان حاضرًا بشكل مؤثر في الدقائق الأخيرة من اللقاء. وقال: «الجمهور ده كان هنا معانا في آخر 5 دقائق من المباراة، رغم أننا كنا نلعب بعشرة لاعبين فقط، ومعهم حوالي 40 ألف مشجع داخل الملعب». وأضاف أن هذا الدعم الجماهيري كان سببًا رئيسيًا في قدرة الفريق على الصمود وتحقيق الفوز في موقف صعب.

مقارنة بدعم جماهير الأهلي

ولم ينسَ عضو مجلس إدارة الزمالك مقارنة الوضع بجماهير النادي الأهلي، حيث أشار إلى أن جمهور الأهلي في الفترة الأخيرة لم يقدم نفس المستوى من الدعم، وقال: «اللي فارق مع النادي الأهلي دلوقتي جمهوره، مدي ضهره للعيبة مش عارف ليه!».

وأكد سليمان أن هذا الفارق في الحضور الجماهيري ينعكس بشكل مباشر على أداء الفرق في الملعب، مشددًا على أن جمهور الزمالك يظل دائمًا عنصر قوة للفريق.

في النهاية، اعتبر أحمد سليمان أن العلاقة بين الفريق والجمهور هي عامل أساسي في تحقيق الانتصارات، وأن جمهور الزمالك يستحق كل الثناء على التزامه وحماسه الذي يظهر في كل مباراة، سواء في المباريات المحلية أو الأفريقية، وهو ما يميز القلعة البيضاء عن غيرها من الأندية