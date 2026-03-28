السعودية.. تدمير 3 مسيّرات وصاروخ باليستي أُطلق باتجاه الرياض

نجحت وحدات الدفاع الجوي السعودية في اعتراض وتدمير 3 مسيّرات خلال الساعات الماضية وصاروخ باليستي أُطلق باتجاه منطقة الرياض بحسب ما أعلن عنه المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي.

وبالأمس ؛ ذكر المُتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية ، أنه جرى اعتراض وتدمير 26 مسيّرة في منطقتي الرياض والشرقية.

وسُجّل إطلاق 6 صواريخ باليستية باتجاه الرياض، جرى اعتراض اثنين منها، بينما سقطت الأربعة الأخرى في الخليج ومناطق غير مأهولة، إضافة إلى اعتراض 3 مسيّرات في منطقة الرياض، وسقوط شظايا الاعتراض في محيط أحد المواقع العسكرية دون إصابات.

ووفق بيانات وزارة الدفاع السعودية، نجحت قوات الدفاع الجوي وسلاح الجو في اعتراض وتدمير نحو 811 طائرة مسيرة، و52 صاروخًا باليستيًا، و7 صواريخ كروز، استهدف معظمها منطقتَي الشرقية والرياض.