السعودية..إصابة 12من أفراد الخدمة الأمريكية بقاعدة الأمير سلطان

أفادت قناة سي بي اس الأمريكية بأن حوالي 12 من أفراد الخدمة الأمريكيين أُصيبوا في هجوم على قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية.

وقالت القناة الأمريكية في تقرير لها : تعرض عدد قليل منهم لإصابات بالغة جدا بينما اعتُبرت إصابات الآخرين خطيرة.

فيما أفاد مسؤولون أمريكيون وسعوديون مطلعون بأن صاروخًا إيرانيًا استهدف قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، أمس الجمعة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بعدد من طائرات التزود بالوقود الأمريكية.

وأضاف المسؤولون في تصريحات لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن الهجوم شمل أيضًا طائرات مسيرة.

ويُعد هذا الصاروخ هو الثاني على الأقل الذي يستهدف القاعدة خلال الحرب ضد إيران، حيث تضررت 5 طائرات تزود بالوقود في غارة سابقة.

وفي سياق متصل، ذكرت سلطات دولة الاحتلال أن شخصا إسرائيليا قُتل وإصابة آخرين، في أحدث هجوم إيراني بصاروخ باليستي استهدف وسط إسرائيل.

وكان الصاروخ يحمل رأسًا حربيًا عنقوديًا، مما أدى إلى انتشار قنابل صغيرة على مساحة واسعة، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأفادت منظمة نجمة داود الحمراء، بمقتل رجل في الستينيات من عمره في موقع، وإصابة شخصين آخرين على الأقل بجروح طفيفة في موقع آخر.

وأظهرت لقطات مصورة، أن أحد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران على وسط إسرائيل كان يحمل رأسًا حربيًا عنقوديًا، وقد دوت صفارات الإنذار في أنحاء وسط إسرائيل ومنطقة القدس وأجزاء من الضفة الغربية.