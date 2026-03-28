شوبير يكشف تفاصيل خطة ياسين منصور لتشكيل فريق الأمل في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن خطة ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي والمشرف على قطاع الكرة، بشأن تشكيل فريق الأمل أو الفريق الرديف للنادي، وذلك ضمن استراتيجية النادي لتقليل الصفقات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

الهدف من فريق الأمل

أوضح شوبير خلال برنامجه “الناظر” على قناة النهار أن فكرة فريق الأمل تقوم على ضم عدد من لاعبي الفريق الأول الذين لا يشاركون بشكل أساسي، إلى جانب مجموعة من عناصر الفريق الرديف، واللاعبين الشباب والناشئين المميزين. الهدف الأساسي هو تعزيز مهارات هؤلاء اللاعبين وصقل إمكانياتهم داخل بيئة تنافسية.

تقليل الصفقات والاستفادة من الشباب

تأتي هذه الخطة في إطار سياسة ياسين منصور لتقليل الاعتماد على التعاقدات الجديدة، حيث يسعى النادي للاعتماد أكثر على أبناء النادي الشباب واللاعبين الصاعدين. هذا الأسلوب يساعد الأهلي على تطوير اللاعبين داخليًا دون الحاجة لإنفاق مبالغ كبيرة على الصفقات، كما يفتح المجال أمام اكتشاف مواهب جديدة يمكن تصعيدها للفريق الأول مستقبلًا.

تنظيم مباريات أسبوعية وتعيين مدرب

وفقًا لشوبير، سيتم تنظيم مباريات أسبوعية لفريق الأمل، وستكون هناك إدارة فنية متخصصة للاعبين، لضمان تطورهم بشكل مستمر. وأوضح أنه من الممكن أن يكون المدير الفني للفريق هو نفسه المسؤول عن تدريب الفريق الأول إلى جانب أحد أعضاء قطاع الكرة مثل عمرو أنور أو عادل عبد الرحمن، نظرًا لخبرتهم الكبيرة في التعامل مع اللاعبين الشباب.

تعزيز قاعدة الأهلي المستقبلية

يهدف النادي من خلال هذه الخطوة إلى بناء قاعدة قوية من اللاعبين الشباب الذين يمكن أن يكونوا العمود الفقري للفريق في المستقبل، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والرياضي للنادي. كما ستوفر هذه التجربة مساحة للاعبين الشباب لاكتساب خبرات عملية في المباريات الرسمية قبل الانتقال للفريق الأول بشكل دائم