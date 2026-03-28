الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شوبير يكشف تفاصيل خطة ياسين منصور لتشكيل فريق الأمل في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن خطة ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي والمشرف على قطاع الكرة، بشأن تشكيل فريق الأمل أو الفريق الرديف للنادي، وذلك ضمن استراتيجية النادي لتقليل الصفقات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

الهدف من فريق الأمل

أوضح شوبير خلال برنامجه “الناظر” على قناة النهار أن فكرة فريق الأمل تقوم على ضم عدد من لاعبي الفريق الأول الذين لا يشاركون بشكل أساسي، إلى جانب مجموعة من عناصر الفريق الرديف، واللاعبين الشباب والناشئين المميزين. الهدف الأساسي هو تعزيز مهارات هؤلاء اللاعبين وصقل إمكانياتهم داخل بيئة تنافسية.

تقليل الصفقات والاستفادة من الشباب

تأتي هذه الخطة في إطار سياسة ياسين منصور لتقليل الاعتماد على التعاقدات الجديدة، حيث يسعى النادي للاعتماد أكثر على أبناء النادي الشباب واللاعبين الصاعدين. هذا الأسلوب يساعد الأهلي على تطوير اللاعبين داخليًا دون الحاجة لإنفاق مبالغ كبيرة على الصفقات، كما يفتح المجال أمام اكتشاف مواهب جديدة يمكن تصعيدها للفريق الأول مستقبلًا.

تنظيم مباريات أسبوعية وتعيين مدرب

وفقًا لشوبير، سيتم تنظيم مباريات أسبوعية لفريق الأمل، وستكون هناك إدارة فنية متخصصة للاعبين، لضمان تطورهم بشكل مستمر. وأوضح أنه من الممكن أن يكون المدير الفني للفريق هو نفسه المسؤول عن تدريب الفريق الأول إلى جانب أحد أعضاء قطاع الكرة مثل عمرو أنور أو عادل عبد الرحمن، نظرًا لخبرتهم الكبيرة في التعامل مع اللاعبين الشباب.

تعزيز قاعدة الأهلي المستقبلية

يهدف النادي من خلال هذه الخطوة إلى بناء قاعدة قوية من اللاعبين الشباب الذين يمكن أن يكونوا العمود الفقري للفريق في المستقبل، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والرياضي للنادي. كما ستوفر هذه التجربة مساحة للاعبين الشباب لاكتساب خبرات عملية في المباريات الرسمية قبل الانتقال للفريق الأول بشكل دائم

600 جنيه زيادة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب اليوم .. وعيار 21 مفاجأة

600 جنيه زيادة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب اليوم .. وعيار 21 مفاجأة

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات رسميًا بعد إعلان الموازنة الجديدة.. هل يصبح الحد الأدنى 10 آلاف جنيه؟

أرشيفي

بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.. الجيش الإيراني يقصف الأراضي الإماراتية

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الجمعة 27 مارس 2026

سقوط أمطار

أمطار 48 ساعة | تحذير جديد من الأرصاد

موعد شم النسيم 2026 وعدد الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام

موعد شم النسيم 2026 وعدد الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام

ارشيفي

الإمارات .. سماع دوي انفجارات في أبو ظبي

إيران

صاعقة على طهران .. إسرائيل تقصف مصنعًا لإنتاج مواد تخصيب اليورانيوم في إيران

حج الجمعيات الأهلية

وفد التضامن يتفقد مواقع حجاج الجمعيات الأهلية في مشعري عرفة ومنى

آباء الكنيسة الكاثوليكية

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشهد انعقاد عمومية جمعية الصعيد

مدبولي

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

بالصور

تناوله يوميًا يؤذي الجسم.. كيف تقلل من السكر دون حرمان؟

أكلة تدفيك وتقوي مناعتك.. شوربة سحرية لمواجهة البرد في الشتاء

خضار ينقذك من الحموضة والانتفاخ.. حلول طبيعية لصحة الجهاز الهضمي

استنشاق البخار الأبرز.. خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد والكحة وانسداد الأنف

تحقيق نبوءة ليلي عبداللطيف

ليلى عبد اللطيف صادقة.. تعليق الدراسة في مصر 2026 يتحقق

نضال الشافعي

نضال الشافعي : ربنا سخرلي ناس وقفت جنبي وخرجتني من أحزاني

نضال الشافعي في ضيافة صدى البلد

نضال الشافعي لـ صدى البلد: أتمنى تجسيد شخصية إخناتون أو خالد بن الوليد .. والسقا سبقني

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد