محبوس لحيازة مخدرات ويلعب في الزمالك .. من هو حسين أحمد حسام؟

باشرت الجهات المعنية التحقيق مع حسين أحمد حسام ميدو، نجل النجم السابق لأهلي ومنتخب مصر أحمد حسام ميدو، بعد ضبطه في منطقة التجمع الخامس للاشتباه بحيازته مواد مخدرة.



وأوضحت مصادر أمنية أن الأجهزة تحفظت على حسين عقب استيقاف سيارته بأحد الأكمنة، وعُثر بحوزته على كمية من مادة يُشتبه في كونها مخدرة.

نبذة عن اللاعب

حسين أحمد حسام ميدو، وُلد عام 2008، ويعد أحد اللاعبين الصاعدين في قطاع الناشئين بنادي الزمالك. بدأ مسيرته الكروية منذ خمس سنوات بانضمامه إلى صفوف قطاع الناشئين بنادي زد، حيث أثبت موهبته سريعًا وتمكن من لفت الأنظار، ما مهد الطريق لاستكمال مسيرته الكروية.

مسيرته مع الزمالك

بعد تألقه في نادي زد، انتقل حسين للعب ضمن فريق مواليد 2007 بنادي الزمالك، ليواصل تطوير مستواه الفني. يشغل مركز الجناح الأيسر بشكل أساسي، لكنه يمتلك القدرة على اللعب في مركز المهاجم الوسط، ما يمنحه مرونة تكتيكية كبيرة.

تمكن حسين ميدو من تسجيل هدف الفوز لفريقه في مواجهة الأهلي التي أقيمت على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف في أبريل 2025، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية لبطولة دوري الجمهورية للشباب. وأكد حسين أن والده تواصل معه عقب المباراة معربًا عن فخره وسعادته بأدائه وبهدف الفوز المهم على الأهلي.

تطلعات إبن أحمد حسام ميدو المستقبلية

حسين إبن أحمد حسام ميدو يطمح في الوصول إلى الفريق الأول لنادي الزمالك، مؤكدًا أنه يعمل بجدية لتحقيق هذا الهدف خلال الفترة المقبلة. وتبرز موهبته الفنية وقدرته على اللعب بعدة مراكز كعوامل رئيسية تمنحه فرصة التميز بين لاعبي فريق الشباب