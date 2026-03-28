مانشستر سيتي يتعرض لضربة موجعة في التوقف الدولي

تلقى نادي مانشستر سيتي صدمة قوية خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس 2026، بعد تعرض نجمه فيل فودين لإصابة خلال مشاركته مع منتخب إنجلترا، في وقت حساس يستعد فيه الفريق لاستئناف المنافسات المحلية والقارية.

تفاصيل مباراة إنجلترا وأوروجواي

جاءت الإصابة خلال المواجهة الودية التي جمعت منتخب إنجلترا بنظيره منتخب أوروجواي على ملعب “ويمبلي”، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026. وشهدت المباراة أجواء تنافسية رغم طابعها الودي، حيث سعى كل منتخب لتجربة عناصره الأساسية والبديلة.

لحظة إصابة فيل فودين

شارك فيل فودين في التشكيل الأساسي لمنتخب إنجلترا، وقدم أداءً جيدًا قبل أن يتعرض لتدخل قوي خلال مجريات الشوط الثاني. ولم يتمكن اللاعب من استكمال اللقاء، حيث اضطر لمغادرة أرضية الملعب في الدقيقة 57 متأثرًا بالإصابة، ليحل بدلاً منه كول بالمر.

تدخل أراوخو يثير الجدل

وجاءت إصابة فودين نتيجة تدخل عنيف من رونالد أراوخو، مدافع منتخب أوروجواي ونادي برشلونة، وهو ما أثار حالة من الجدل داخل الملعب، خاصة أن المباراة ودية ولا تحتمل مثل هذه الالتحامات القوية.

غضب توخيل على خط التماس

ظهر المدير الفني لمنتخب إنجلترا، توماس توخيل، في حالة غضب واضحة على خط التماس عقب الواقعة، معترضًا على تدخل أراوخو، معتبرًا أنه غير مبرر في مباراة تحضيرية، وقد يعرض اللاعبين لمخاطر الإصابات قبل البطولات الكبرى.

قلق داخل مانشستر سيتي

وتسببت هذه الإصابة في حالة من القلق داخل أروقة مانشستر سيتي، خاصة في ظل أهمية فودين كأحد الركائز الأساسية للفريق. وينتظر الجهاز الفني للنادي نتائج الفحوصات الطبية لتحديد مدى خطورة الإصابة ومدة غياب اللاعب عن الملاعب.

من المنتظر أن تتضح الصورة الكاملة خلال الساعات المقبلة، وسط آمال جماهير السيتي في أن تكون الإصابة طفيفة، وأن يعود فودين سريعًا لدعم الفريق في الاستحقاقات المقبلة



