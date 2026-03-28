قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعدادً لكأس العالم.. تعادل إنجلترا وأوروجواي وفوز هولندا على النرويج
الزمالك ينعي شقيق فاروق جعفر .. موعد ومكان العزاء
واشنطن تستعين بحاملة الطائرات يو إس إس جورج بوش في الحرب ضد إيران
4 سيارات حماية مدنية تسيطر على حريق فندق شهير في بورسعيد
الكويت.. قوة الواجب تنجح في إسقاط طائرة مسيرة وطائرة درون
مانشستر سيتي يتعرض لضربة موجعة في التوقف الدولي
خطاب رسمي من نادي إسباني لطلب التعاقد مع لاعب الأهلي خالد محمود
شوبير : الأهلي يتمسك باستمرار كامويش داخل الفريق
إيران : مقذوف يصيب محيط محطة بوشهر النووية
بعد رباعية السعودية.. إعلامي يشيد بأداء منتخب مصر وعودة عبد المنعم
ترامب: الجيش الأمريكي سحق المواقع النووية الإيرانية في عملية مطرقة منتصف الليل
أبو ريدة يشيد بأداء المنتخب بعد هزيمة السعودية ويتطلع لاختبار قوي أمام إسبانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تلقى نادي مانشستر سيتي صدمة قوية خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس 2026، بعد تعرض نجمه فيل فودين لإصابة خلال مشاركته مع منتخب إنجلترا، في وقت حساس يستعد فيه الفريق لاستئناف المنافسات المحلية والقارية.

تفاصيل مباراة إنجلترا وأوروجواي

جاءت الإصابة خلال المواجهة الودية التي جمعت منتخب إنجلترا بنظيره منتخب أوروجواي على ملعب “ويمبلي”، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026. وشهدت المباراة أجواء تنافسية رغم طابعها الودي، حيث سعى كل منتخب لتجربة عناصره الأساسية والبديلة.

لحظة إصابة فيل فودين

شارك فيل فودين في التشكيل الأساسي لمنتخب إنجلترا، وقدم أداءً جيدًا قبل أن يتعرض لتدخل قوي خلال مجريات الشوط الثاني. ولم يتمكن اللاعب من استكمال اللقاء، حيث اضطر لمغادرة أرضية الملعب في الدقيقة 57 متأثرًا بالإصابة، ليحل بدلاً منه كول بالمر.

تدخل أراوخو يثير الجدل

وجاءت إصابة فودين نتيجة تدخل عنيف من رونالد أراوخو، مدافع منتخب أوروجواي ونادي برشلونة، وهو ما أثار حالة من الجدل داخل الملعب، خاصة أن المباراة ودية ولا تحتمل مثل هذه الالتحامات القوية.

غضب توخيل على خط التماس

ظهر المدير الفني لمنتخب إنجلترا، توماس توخيل، في حالة غضب واضحة على خط التماس عقب الواقعة، معترضًا على تدخل أراوخو، معتبرًا أنه غير مبرر في مباراة تحضيرية، وقد يعرض اللاعبين لمخاطر الإصابات قبل البطولات الكبرى.

قلق داخل مانشستر سيتي

وتسببت هذه الإصابة في حالة من القلق داخل أروقة مانشستر سيتي، خاصة في ظل أهمية فودين كأحد الركائز الأساسية للفريق. وينتظر الجهاز الفني للنادي نتائج الفحوصات الطبية لتحديد مدى خطورة الإصابة ومدة غياب اللاعب عن الملاعب.

من المنتظر أن تتضح الصورة الكاملة خلال الساعات المقبلة، وسط آمال جماهير السيتي في أن تكون الإصابة طفيفة، وأن يعود فودين سريعًا لدعم الفريق في الاستحقاقات المقبلة


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

لمدة شهر.. قرار حكومي بغلق المطاعم والكافيهات والأندية في الـ9 مساءً من الغد

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات رسميًا بعد إعلان الموازنة الجديدة.. هل يصبح الحد الأدنى 10 آلاف جنيه؟

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الجمعة 27 مارس 2026

600 جنيه زيادة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب اليوم .. وعيار 21 مفاجأة

مدبولي

رسميا.. تعرف على موعد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم غدا| مستند

سقوط أمطار

أمطار 48 ساعة | تحذير جديد من الأرصاد

صورة متداولة

الجرب يحاصر الإسرائيليين داخل الملاجئ .. الحفاضات لأكثر من مرة وروائح كريهة تسيطر عليهم

موعد شم النسيم 2026 وعدد الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام

ترشيحاتنا

حج الجمعيات الأهلية

وفد التضامن يتفقد مواقع حجاج الجمعيات الأهلية في مشعري عرفة ومنى

آباء الكنيسة الكاثوليكية

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشهد انعقاد عمومية جمعية الصعيد

مدبولي

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 28 مارس 2026 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الحمل حظك اليوم السبت 28 مارس 2026.. عبّر بصدق عن مشاعرك

برج الثور حظك اليوم السبت 28 مارس 2026.. استمع لشريكك جيداً

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 28 مارس 2026.. جدّد أسلوبك

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي : ربنا سخرلي ناس وقفت جنبي وخرجتني من أحزاني

نضال الشافعي في ضيافة صدى البلد

نضال الشافعي لـ صدى البلد: أتمنى تجسيد شخصية إخناتون أو خالد بن الوليد .. والسقا سبقني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد