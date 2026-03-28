صحيفة الرياضية : هزيمة المنتخب السعودي برباعية أمام مصر لم تحدث منذ 8 سنوات

حقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على مضيفه منتخب السعودية بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب "الإنماء"، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن هذه الهزيمة تعد الأولى للمنتخب السعودي بأربعة أهداف منذ 8 سنوات، وتحديدًا منذ 27 مارس 2018، عندما خسر أمام بلجيكا بنفس النتيجة في مباراة ودية أقيمت في بروكسل ضمن تحضيرات كأس العالم 2018 في روسيا تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

وافتتح منتخب مصر التسجيل عن طريق إسلام عيسى في الدقيقة الرابعة، وأضاف محمود تريزيجيه الهدف الثاني في الدقيقة 16، قبل أن يختتم أحمد سيد زيزو أهداف الشوط الأول بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 44. وفي الشوط الثاني، أحرز عمر مرموش الهدف الرابع في الدقيقة 56، ليؤكد تفوق الفراعنة على أرض الخصم.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ودية ثانية أمام منتخب إسبانيا، المقررة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب "كامب نو" في برشلونة، ضمن برنامج التحضيرات للاستحقاقات الدولية القادمة.