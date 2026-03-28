مصطفي أبو زهرة: ودية مصر و السعودية دولية..واعتماد التعديلات بحضور أبو ريدة



أكد مصطفي أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن مباراة منتخب مصر و السعودية ودية دولية ١٠٠ ٪؜ وانه تم اعتماد التغييرات الجديدة علي المباريات الودية في الاجتماع الذي اقيم في ويلز بحضور رئيس الاتحاد الإنجليزي الإيرلندي و ويلز ، لكرة القدم في حضور ٤ مسئولين من فيفا وهم جياني انقانتينو رئيس فيفا و هاني ابو ريدة .

تابع أبو زهرة في تصريحات صحفية أن من شروط اعتماد المباراة الودية دولية هو وجود اتفاق مسبق بين المنتخبين علي عدد التبديلات و هو ما تم أمس بالاتفاق بين الاتحادين في الاجتماع الفني علي اجراء ١١ تغييرا و بالتالي المباراة تعتبر دولية .