التليفزيون الإيراني يعلن تنفيذ موجة صاروخية جديدة ضد الأراضي المحتلة

أعلن التلفزيون الإيراني تنفيذ القوات المسلحة في طهران موجة صاروخية جديدة باتجاه الأراضي المحتلة.

فيما صرح الحرس الثوري أنه إستهدف الجنود الأمريكيين في بندر الشيوخ وشواطئ وميناء دبي ومعداتهم التكتيكية بدقة حيث تم تنفيذ هذه العملية باستخدام صواريخ باليستية وكروز قدر 380.

وقال الحرس الثوري في بيان له: تم استهداف 6 سفن إنزال قتالية أمريكية من طراز LCU في ميناء “الشيوخ”وإغراق 3 سفن قتالية بعد الإصابة المباشرة فيما لا تزال السفن المتبقية تحترق.

وأضاف البيان الإيراني : تم تنفيذ عملية بطائرات مسيرة انتحارية ضد مراكز تجمع ضباط الوحدة المسيرة الأمريكية على الساحل وأحد الفنادق في دبي