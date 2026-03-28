إيران : مقذوف يصيب محيط محطة بوشهر النووية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقوع ضربة جديدة بمحيط محطة بوشهر النووية هي الثالثة خلال 10 أيام .

ومن جانبها ؛ ذكرت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية مقذوف أصاب محيط محطة بوشهر النووية دون وقوع أضرار.

وقالت أيضا : أي ضرر يلحق بمحطة بوشهر قد يؤدي لحادث نووي خطير وتبعات على المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ قليل قد أكد أن القوات المسلحة الأمريكية سحقت المواقع النووية الإيرانية في عملية مطرقة منتصف الليل.

وقال ترامب في تصريحات له : قريبون من جعل الشرق الأوسط حرا من إرهاب وابتزاز إيران و إيران لم تعد المتنمر في الشرق الأوسط كما كانت بل هي الآن في حالة فرار ولم يكن من المتوقع أن تستهدف إيران بصواريخها دولا كالسعودية وقطر والإمارات والكويت.

وأضاف: أنقذنا الشرق الأوسط كله وليس إسرائيل فقط و لن يسمح لدولة راعية للإرهاب أن تمتلك سلاحا نوويا و على الإيرانيين أن يفتحوا مضيق هرمز.