هايدي عبد الخالق: شهران للتحضير لشخصية كوثر في مسلسل آب ولكن | فيديو

كشفت الفنانة هايدي عبد الخالق عن كواليس استعدادها لتجسيد شخصية «كوثر» في مسلسل «آب و لكن »، مؤكدة أن التحضيرات لم تكن سهلة واستغرقت وقتًا طويلًا للوصول إلى الشكل النهائي للشخصية التي أثارت جدلًا واسعًا بين الجمهور.



وقالت هايدي عبد الخالق، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد»، إن التحضيرات الشكلية للدور استغرقت نحو شهرين كاملين، مشيرة إلى أنها حرصت على دراسة أبعاد الشخصية بدقة، سواء من حيث المظهر الخارجي أو التكوين الداخلي، حتى تخرج بشكل واقعي ومقنع للمشاهدين.



وأضافت أن ردود الفعل التي تلقتها بعد عرض في مسلسل آب ولكن كانت مفاجئة بالنسبة لها، حيث أبدى الجمهور حالة من الغضب الشديد تجاه شخصية «كوثر» بسبب ما تحمله من شر واضح في الأحداث، لدرجة أنها تلقت بعض التهديدات، وهو ما اعتبرته دليلًا قويًا على نجاحها في تجسيد الدور بشكل مؤثر.



وأوضحت هايدي عبد الخالق أن شخصية «كوثر» ليست شريرة بشكل مطلق، مؤكدة أن العمل يطرح فكرة مهمة وهي أنه «لا يوجد شر مطلق ولا خير مطلق»، وأن كل شخصية لها دوافعها وخلفياتها التي تبرر تصرفاتها، وهو ما حاولت إبرازه خلال أدائها.



وأعربت عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع المخرجة ياسمين أحمد كامل، مشيدة برؤيتها الفنية وطريقتها في إدارة فريق العمل، مؤكدة أن الكواليس كانت مليئة بروح التعاون والاحترافية، وهو ما انعكس بشكل واضح على جودة العمل النهائي.



وتدور أحداث مسلسل «آب» حول شخصية «أدهم»، الذي تنقلب حياته المستقرة رأسًا على عقب بعد أزمة أسرية عنيفة، ليدخل في صراعات قانونية معقدة داخل ساحات المحاكم، في ظل قوانين الأحوال الشخصية، في محاولة للحفاظ على علاقته بابنته «نور» عقب انفصاله عن زوجته «نبيلة».

وسلط مسلسل آب ولكن الضوء على الجوانب النفسية والاجتماعية التي يمر بها الأب بعد الطلاق، خاصة عندما يتحول من عنصر أساسي في حياة أبنائه إلى مجرد «زائر»، في طرح إنساني يعكس واقع العديد من الأسر، ويثير تساؤلات مهمة حول التوازن الأسري وحقوق الأبناء.



واختتمت هايدي عبد الخالق تصريحاتها بالتأكيد على أن هذا العمل يمثل محطة مهمة في مسيرتها الفنية، خاصة في ظل التفاعل الكبير الذي حققته الشخصية، متمنية أن تظل دائمًا عند حسن ظن جمهورها من خلال أدوار متنوعة ومختلفة.