اتحاد الكرة: الفوز على السعودية على أرضها يعكس قوة منتخب مصر

كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، كواليس احتساب مباراة منتخب مصر أمام السعودية كمباراة دولية، وذلك خلال تصريحاته عبر برنامج “الناظر” على قناة النهار.

وأوضح الدرندلي أن المهندس هاني أبو ريدة أبلغه بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA وافق على إمكانية زيادة عدد التغييرات في المباراة من 8 إلى 11 لاعبًا.

وأضاف أن هذا القرار ساهم في احتساب مواجهة المنتخب المصري أمام نظيره السعودي كمباراة دولية رسمية، مؤكدًا أن الفوز الذي حققه المنتخب يُعد إنجازًا مهمًا.

واختتم تصريحاته قائلاً إن الفوز على منتخب كبير مثل السعودية وعلى أرضه يُعد أمرًا إيجابيًا للغاية، ويعكس قوة المنتخب خلال الفترة الحالية.