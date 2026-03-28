فيفا يعتمد ودية مصر والسعودية مباراة دولية..وتصنيف المنتخب يصعد لـ 29 عالميًا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتماده للمباراة الودية التي جمعت بين منتخب مصر لكرة القدم ونظيره منتخب السعودية لكرة القدم كمباراة دولية رسمية، وذلك بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط واللوائح المنظمة للمباريات الودية الدولية.

استيفاء الشروط القانونية للمباراة

جاء قرار فيفا عقب مراجعة تفاصيل اللقاء، حيث تبيّن التزام المنتخبين بكافة المعايير المطلوبة، ومن أبرزها الاتفاق المسبق خلال الاجتماع الفني على عدد التبديلات، والذي بلغ 11 تغييرًا لكل فريق. ويُعد هذا الأمر قانونيًا في المباريات الودية بشرط الإخطار والاتفاق عليه مسبقًا، وهو ما تم بالفعل قبل انطلاق المباراة.

تأثير إيجابي على تصنيف منتخب مصر

أسفر اعتماد المباراة عن تحقيق منتخب مصر لكرة القدم مكاسب مهمة على مستوى التصنيف العالمي، حيث حصل على 3.8 نقطة إضافية في تصنيف فيفا الشهري.

ونتيجة لذلك، تقدم المنتخب المصري في الترتيب ليصل إلى المركز 29 عالميًا، في خطوة تعكس تحسن نتائجه في الفترة الأخيرة.

أهمية القرار للمنتخبين

يمثل هذا القرار أهمية كبيرة لكلا المنتخبين، خاصة فيما يتعلق بتصنيف المنتخبات قبل البطولات الكبرى مثل كأس العالم. فاحتساب المباريات الودية رسميًا يمنح الفرق فرصة حقيقية لتحسين ترتيبها العالمي، مما قد يؤثر على تصنيفها في القرعات المقبلة.

استعدادات مستمرة للمنافسات المقبلة

يواصل كل من منتخب مصر لكرة القدم ومنتخب السعودية لكرة القدم استعداداتهما للمشاركة في الاستحقاقات الدولية القادمة، حيث يسعى الجهازان الفنيان لاستغلال مثل هذه المباريات في تجربة العناصر المختلفة وتحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة