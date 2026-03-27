سوني ترفع أسعار PS5 عالميًا مرة أخرى وتثير غضب اللاعبين

كشفت تقارير تقنية حديثة، من بينها تقرير لموقع The Verge، أن شركة سوني تستعد لرفع أسعار جميع نماذج أجهزة بلايستيشن 5 حول العالم، بما في ذلك النسخة العادية، ونسخة Digital، وإصدار PS5 Pro، إلى جانب جهاز البث المحمول PlayStation Portal، وذلك اعتبارًا من 2 أبريل المقبل في عدة أسواق رئيسية.

أوضحت التسريبات أن هذه الزيادة تأتي بعد زيادات سابقة طالت أجهزة PS5 خلال عامي 2025 و2022 في أسواق أوروبا ودول أخرى، ما يجعل هذه الجولة الجديدة من رفع الأسعار استمرارًا لاتجاه عام لدى الشركة تحت مبررات "الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة" وارتفاع تكاليف الإنتاج.

أرقام تقريبية للزيادة: حتى 150 دولارًا زيادة على بعض الإصدارات

أشارت التقارير إلى أن السعر الجديد لنسخة PS5 القياسية المزودة بمحرك أقراص في بعض الأسواق، مثل الولايات المتحدة، سيرتفع إلى حدود 649.99 دولارًا بعد أن كان 549.99 دولارًا، بينما سترتفع نسخة PS5 Digital من نحو 499.99 دولارًا إلى 599.99 دولارًا، أي بزيادة تصل إلى 100 دولار على الأقل بحسب التقارير المتداولة.

أوضحت بيانات أخرى من سوق أوروبا أن سعر PS5 Pro سيتحرك من 799.99 يورو إلى 899.99 يورو، أي بزيادة 100 يورو، مع الإشارة إلى أن هذا الإصدار لا يتضمن محرك أقراص أيضًا ويستهدف اللاعبين الباحثين عن أفضل أداء رسومي ممكن.

أكدت التقارير أن جهاز PlayStation Portal المخصص لبث الألعاب عن بُعد لن يفلت من الزيادة، إذ يرتفع سعره في بعض الأسواق من 199.99 دولارًا إلى 249.99 دولارًا، أي بزيادة قدرها 50 دولارًا تقريبًا، ما يضيف عبئًا جديدًا على اللاعبين الراغبين في دخول منظومة بلايستيشن أو توسيعها.

وأشارت تسريبات من تقارير أخرى إلى أن النسخة الرقمية من PS5 شهدت أكبر قفزة نسبية في السعر في أوروبا، تصل إلى 150 يورو مقارنة بسعرها السابق، في حين تتفاوت نسب الزيادة بين الأسواق حسب الضرائب وسعر الصرف.

أسواق متأثرة خارج أمريكا وأوروبا وتداعيات على الدول المستوردة

أوضحت التقارير أن هذه الزيادات لا تقتصر على الولايات المتحدة وأوروبا فقط، بل تمتد أيضًا إلى أسواق مثل المملكة المتحدة واليابان وأستراليا ونيوزيلندا، وهي أسواق سبق أن شهدت زيادة في أسعار PS5 خلال 2022 و2025 لأسباب مرتبطة بالتضخم وتقلبات العملات.

أشارت التحليلات إلى أن الدول التي تعتمد على استيراد أجهزة بلايستيشن من هذه المناطق ستتأثر هي الأخرى تلقائيًا، نظرًا لاعتماد أسعار التجزئة المحلية على السعر العالمي الجديد، ما قد يرفع تكلفة اقتناء جهاز PS5 أو PS5 Pro في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بشكل غير مباشر.

أكدت تقارير سابقة أن سوني سبق أن رفعت أسعار PS5 في أوروبا والمملكة المتحدة بنسب وصلت إلى نحو 10–25% خلال 2025، تحت مبررات التضخم والتغيرات الاقتصادية، وهو ما يجعل الزيادة الحالية جزءًا من مسار تصاعدي في أسعار منصات الألعاب المنزلية من الجيل الحالي.

مبررات سوني الرسمية

أشارت تحليلات نقلتها مواقع تقنية مختلفة إلى أن سوني تبرر هذه الزيادات بـ"البيئة الاقتصادية الصعبة" عالميًا، وارتفاع تكاليف المواد والشحن والإنتاج، إلى جانب رغبتها في الحفاظ على قدرتها على الاستثمار في تطوير أجهزة ومنتجات جديدة داخل منظومة بلايستيشن.

أوضحت التقارير أن الشركة كانت قد استخدمت لغة مشابهة عندما رفعت أسعار PS5 سابقًا، مع تأكيدها في كل مرة أنها "تتفهم غضب المجتمع" لكنها ترى في هذه الخطوة ضرورة للحفاظ على مستوى الجودة والاستثمار في الجيل الحالي والقادم من أجهزة الألعاب والخدمات المرتبطة به.

أكدت التقارير أن هذه الزيادات تأتي في وقت تستمر فيه سوني في دفع خدمات مثل PlayStation Plus والألعاب الحصرية، ما يضع اللاعبين أمام معادلة كلفة أعلى للدخول إلى المنظومة مقابل استمرار الحصول على عناوين جديدة وتجارب محسّنة على مستوى الأداء والرسوم.

ردود فعل متوقعة من مجتمع اللاعبين

أشارت تحليلات لمواقع ألعاب متخصصة إلى أن الزيادة الجديدة في أسعار PS5 من المرجح أن تواجه باستياء واسع من مجتمع اللاعبين، خاصة أن الأجهزة دخلت بالفعل عامها الخامس في السوق، وكان كثيرون يتوقعون استقرار الأسعار أو حتى انخفاضها مع مرور الوقت.

أوضحت هذه التحليلات أن الزيادة قد تدفع بعض المستخدمين في الأسواق الحساسة للسعر إلى تأجيل شراء جهاز جديد، أو الاتجاه نحو سوق الأجهزة المستعملة، أو التفكير في بدائل منافسة من منصات أخرى تقدم أسعارًا أكثر استقرارًا.

أكدت التقارير أن سوني تراهن، رغم ذلك، على قوة قاعدة لاعبي بلايستيشن الحاليين وعلى جاذبية ألعابها الحصرية، لكنها في المقابل تدرك أن كل زيادة في السعر ستخضع لتدقيق دقيق من الإعلام والمستخدمين، خاصة مع ظهور تقارير سابقة عن زيادات متكررة في أسعار الأجهزة والخدمات خلال السنوات الأخيرة.