رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

عودة PSN للعمل على PS5 وPS4 بعد انقطاع مُفاجئ حوّل اللاعبين إلى وضع أوفلاين

احمد الشريف

كشفت منصة PushSquare أن شبكة بلايستيشن PlayStation Network بدأت في العودة للعمل على أجهزة PS5 و PS4 بعد انقطاع مفاجئ تسبب في خروج عدد كبير من اللاعبين من الخدمات الأونلاين مساء 21 مارس 2026. 

أوضحت المنصة، نقلًا عن تقارير من مجتمع اللاعبين وصفحة حالة الخدمات الرسمية، أن الانقطاع أثّر على تسجيل الدخول وبعض مزايا اللعب عبر الإنترنت، ما أدى لظهور حالة "أوفلاين" القسرية لدى كثير من المستخدمين حتى مع اتصال أجهزتهم بالإنترنت بشكل طبيعي.

تقارير عن صعوبة تسجيل الدخول واللعب عبر الإنترنت

أشارت PushSquare إلى أن بلاغات اللاعبين بدأت في الظهور على مواقع مثل Reddit ومجموعات فيسبوك، حيث اشتكى المستخدمون من بقاء حالتهم على PSN في وضع غير متصل، وعدم القدرة على الدخول إلى بعض الألعاب الأونلاين أو مزايا الشبكة، رغم محاولات متكررة لإعادة تشغيل الأجهزة أو الراوتر.

أوضحت المنشورات أن صفحة حالة خدمات بلايستيشن الرسمية أظهرت خلال فترة الانقطاع رسالة تفيد بأن بعض الخدمات "تعاني من مشكلات"، قبل أن تبدأ في التحديث بمعطيات أفضل مع عودة الخدمة تدريجيًا.

أكدت التقارير أن الانقطاع لم يكن شاملًا لكل المناطق بنفس الدرجة، إذ بدا أن بعض المستخدمين تمكنوا من مواصلة اللعب في أوقات معينة، بينما واجه آخرون صعوبات مستمرة في تسجيل الدخول أو استخدام الخصائص التي تتطلب اتصالًا بخوادم PSN.​

سوني تعلن استعادة الخدمة على دفعات

أوضحت PushSquare، استنادًا إلى منشور "Megathread" في مجتمع r/playstation على Reddit، أن سوني بدأت مساء 21 مارس (بتوقيت UTC) في الإبلاغ عن استعادة الخدمة، مع الإشارة إلى أن عودة PSN تتم "على دفعات" وأن بعض المستخدمين قد يستمرون في مواجهة صعوبات مؤقتة حتى استقرار الوضع بالكامل. 

أشارت الرسائل الموجّهة للمستخدمين إلى ضرورة الانتظار قليلًا ثم إعادة محاولة تسجيل الدخول أو تشغيل الألعاب، في حال استمرار ظهور رسائل الخطأ أو حالة عدم الاتصال بالشبكة رغم عمل الإنترنت بشكل سليم.

أكدت التجربة العملية لعدد من اللاعبين، والتي تناقلتها المشاركات على Reddit ومواقع أخرى، أن إمكانية الدخول إلى الألعاب الأونلاين وملفات الأصدقاء بدأت في التحسن تدريجيًا مع مرور الوقت، ما يدل على أن إعادة تشغيل خدمات PSN تمت على مراحل وربما من خلال خوادم أو مناطق جغرافية مختلفة.​

غياب توضيح رسمي لأسباب الانقطاع حتى الآن

أشارت PushSquare إلى أن سوني لم تنشر – حتى لحظة إعداد التقرير – بيانًا تفصيليًا يشرح السبب المباشر للانقطاع، واكتفت كما جرت العادة بالإشارة عبر قنوات الدعم إلى أنها "على علم" بالمشكلة وأن فرقها تعمل على حلها. 

أوضحت سوابق انقطاعات PSN في السنوات الماضية أن الشركة نادرًا ما تكشف عن التفاصيل الفنية وراء مثل هذه الأعطال، سواء كانت مرتبطة بمشكلات داخلية في البنية التحتية أو بأعمال صيانة أو حتى بهجمات خارجية، ما يترك اللاعبين يعتمدون غالبًا على صفحات حالة الخدمة الرسمية ومجتمعات الألعاب لمعرفة وضع الشبكة لحظيًا.

أكدت هذه الخلفية أن انقطاع مارس 2026 يُعد واحدًا من الانقطاعات القصيرة نسبيًا مقارنة بأزمات سابقة امتدت لساعات أطول، مع الإشارة في الوقت نفسه إلى استمرار حساسية اللاعبين تجاه أي توقف لخدمات PSN، خاصة في أوقات الذروة أو مع الاعتماد المتزايد للألعاب الحديثة على اتصال دائم بالشبكة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

قرار عاجل من إدارة الأهلي عقب الخروج الإفريقي | تفاصيل

زيزو وبن شرقي

«لاعيبة بملايين والنتيجة صفر».. نجم الزمالك يُهاجم بن شرقي وزيزو وإمام بعد الخروج الإفريقي

خالد الغندور

9 لاعبين من الأهلي.. «الغندور» يُثير الجدل بسبب قائمة المنتخب

الاهلي

«شوية فشلة» .. ناقد رياضي يُهاجم نجوم الأهلي بعد الخروج من دوري الأبطال

الترجي التونسي

حفيظ الدراجي يكشف سر سقوط الأهلي أمام الترجي بدوري أبطال إفريقيا

محمد عبد الجليل، المعروف بـ "جاليليو

بطريقة ساخرة وجريئة.. «جاليليو» يُثير غضب جماهير الأهلي بعد الخسارة من الترجي

توروب

حسام البدري وعماد النحاس على رأس المرشحين لخلافة «توروب».. تفاصيل

زيزو

تامر عبد الحميد يُوجّه رسالة ساخرة لـ «زيزو» بعد خسارة الترجي 3-2

ترشيحاتنا

كبار السن

الصحة: مبادرة رعاية كبار السن تخدم 2.1 مليون مواطن تجاوزوا 65 عامًا

التهنئة بعيد الفطر المبارك

الأنبا إيلاريون يهنئ قيادات البحر الأحمر بعيد الفطر المبارك

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي في زيارة للبحرين والسعودية..ويؤكد مصيرنا واحد..فيديو

بالصور

نفس اللوك يُثير الجدل على الفيس بوك .. مقارنة بين ملك وليلي أحمد زاهر

نفس اللوك يثير الجدل..مقارنة بين ملك و ليلي أحمد زاهر
نفس اللوك يثير الجدل..مقارنة بين ملك و ليلي أحمد زاهر
نفس اللوك يثير الجدل..مقارنة بين ملك و ليلي أحمد زاهر

كوب القهوة الصباحي.. أمراض خطيرة تفادها

كوب القهوة اليومي
كوب القهوة اليومي
كوب القهوة اليومي

انحراف الحاجز الأنفي.. أسباب لا تتوقعها عن الشخير أثناء النوم

انحراف الحاجز الأنفي.. اسباب لا تتوقعها عن التشخر أثناء النوم
انحراف الحاجز الأنفي.. اسباب لا تتوقعها عن التشخر أثناء النوم
انحراف الحاجز الأنفي.. اسباب لا تتوقعها عن التشخر أثناء النوم

لوك مختلف .. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

جانب من الفيديو المتداول بسوهاج

فضيحة على الطريق .. فيديو يوثق تحــ.ـرش شاب بسيدة داخل ميكروباص بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد