عودة PSN للعمل على PS5 وPS4 بعد انقطاع مُفاجئ حوّل اللاعبين إلى وضع أوفلاين

كشفت منصة PushSquare أن شبكة بلايستيشن PlayStation Network بدأت في العودة للعمل على أجهزة PS5 و PS4 بعد انقطاع مفاجئ تسبب في خروج عدد كبير من اللاعبين من الخدمات الأونلاين مساء 21 مارس 2026.

أوضحت المنصة، نقلًا عن تقارير من مجتمع اللاعبين وصفحة حالة الخدمات الرسمية، أن الانقطاع أثّر على تسجيل الدخول وبعض مزايا اللعب عبر الإنترنت، ما أدى لظهور حالة "أوفلاين" القسرية لدى كثير من المستخدمين حتى مع اتصال أجهزتهم بالإنترنت بشكل طبيعي.

تقارير عن صعوبة تسجيل الدخول واللعب عبر الإنترنت

أشارت PushSquare إلى أن بلاغات اللاعبين بدأت في الظهور على مواقع مثل Reddit ومجموعات فيسبوك، حيث اشتكى المستخدمون من بقاء حالتهم على PSN في وضع غير متصل، وعدم القدرة على الدخول إلى بعض الألعاب الأونلاين أو مزايا الشبكة، رغم محاولات متكررة لإعادة تشغيل الأجهزة أو الراوتر.

أوضحت المنشورات أن صفحة حالة خدمات بلايستيشن الرسمية أظهرت خلال فترة الانقطاع رسالة تفيد بأن بعض الخدمات "تعاني من مشكلات"، قبل أن تبدأ في التحديث بمعطيات أفضل مع عودة الخدمة تدريجيًا.

أكدت التقارير أن الانقطاع لم يكن شاملًا لكل المناطق بنفس الدرجة، إذ بدا أن بعض المستخدمين تمكنوا من مواصلة اللعب في أوقات معينة، بينما واجه آخرون صعوبات مستمرة في تسجيل الدخول أو استخدام الخصائص التي تتطلب اتصالًا بخوادم PSN.​

سوني تعلن استعادة الخدمة على دفعات

أوضحت PushSquare، استنادًا إلى منشور "Megathread" في مجتمع r/playstation على Reddit، أن سوني بدأت مساء 21 مارس (بتوقيت UTC) في الإبلاغ عن استعادة الخدمة، مع الإشارة إلى أن عودة PSN تتم "على دفعات" وأن بعض المستخدمين قد يستمرون في مواجهة صعوبات مؤقتة حتى استقرار الوضع بالكامل.

أشارت الرسائل الموجّهة للمستخدمين إلى ضرورة الانتظار قليلًا ثم إعادة محاولة تسجيل الدخول أو تشغيل الألعاب، في حال استمرار ظهور رسائل الخطأ أو حالة عدم الاتصال بالشبكة رغم عمل الإنترنت بشكل سليم.

أكدت التجربة العملية لعدد من اللاعبين، والتي تناقلتها المشاركات على Reddit ومواقع أخرى، أن إمكانية الدخول إلى الألعاب الأونلاين وملفات الأصدقاء بدأت في التحسن تدريجيًا مع مرور الوقت، ما يدل على أن إعادة تشغيل خدمات PSN تمت على مراحل وربما من خلال خوادم أو مناطق جغرافية مختلفة.​

غياب توضيح رسمي لأسباب الانقطاع حتى الآن

أشارت PushSquare إلى أن سوني لم تنشر – حتى لحظة إعداد التقرير – بيانًا تفصيليًا يشرح السبب المباشر للانقطاع، واكتفت كما جرت العادة بالإشارة عبر قنوات الدعم إلى أنها "على علم" بالمشكلة وأن فرقها تعمل على حلها.

أوضحت سوابق انقطاعات PSN في السنوات الماضية أن الشركة نادرًا ما تكشف عن التفاصيل الفنية وراء مثل هذه الأعطال، سواء كانت مرتبطة بمشكلات داخلية في البنية التحتية أو بأعمال صيانة أو حتى بهجمات خارجية، ما يترك اللاعبين يعتمدون غالبًا على صفحات حالة الخدمة الرسمية ومجتمعات الألعاب لمعرفة وضع الشبكة لحظيًا.

أكدت هذه الخلفية أن انقطاع مارس 2026 يُعد واحدًا من الانقطاعات القصيرة نسبيًا مقارنة بأزمات سابقة امتدت لساعات أطول، مع الإشارة في الوقت نفسه إلى استمرار حساسية اللاعبين تجاه أي توقف لخدمات PSN، خاصة في أوقات الذروة أو مع الاعتماد المتزايد للألعاب الحديثة على اتصال دائم بالشبكة.