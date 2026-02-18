قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بلومبيرج تؤكد تأجيل إطلاق بلايستيشن-6 إلى 2029

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

أكد تقرير حديث نشرته بلومبيرج أن موعد إطلاق جهاز الألعاب المرتقب PlayStation 6 (PS6) قد تم تأجيله رسميًا، مما يؤكد التسريبات السابقة التي انتشرت على مواقع التواصل ومنتديات الألعاب العالمية. 

ولم يتم الإعلان بعد عن الموعد الجديد للإطلاق، لكن مصادر مطلعة قالت إن سوني تسعى لإجراء تحسينات كبيرة على الجهاز قبل إطلاقه، بما في ذلك تعزيز الأداء الرسومي، وزيادة سرعة المعالجة، وتطوير تجربة المستخدم بشكل يتماشى مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والألعاب السحابية.

يأتي هذا التأجيل وسط منافسة محتدمة في سوق أجهزة الألعاب، حيث يواصل المنافسون مثل Microsoft Xbox وNintendo تطوير أجهزتهم ومحتوياتها الحصرية لجذب اللاعبين. ووفق التقرير، فإن سوني تسعى لتفادي أي مشاكل تقنية محتملة قد تؤثر على تجربة اللاعبين، خاصة بعد الانتقادات التي تعرض لها PS5 في بعض الأسواق بسبب نقص المعروض وتأخر بعض الألعاب الحصرية.

وأشار التقرير إلى أن هذا التأجيل قد يؤثر على جدول الإصدارات السنوي للشركات المطورة للألعاب، حيث يعتمد المطورون بشكل كبير على مواعيد إطلاق الأجهزة الجديدة لتسويق ألعابهم وضمان أعلى مبيعات ممكنة. كما أن التأجيل قد يمنح سوني وقتًا إضافيًا لتوسيع مكتبة الألعاب الحصرية والتعاقد مع استوديوهات تطوير إضافية لتعزيز قوة PS6 التنافسية.

وتوقع محللون في قطاع الألعاب أن هذا التأجيل قد يكون إيجابيًا على المدى الطويل، إذ يمنح الشركة فرصة لتقديم جهاز أكثر تطورًا واستقرارًا، مع تقليل المخاطر الفنية التي قد تؤثر على سمعتها. ومع ذلك، أشار البعض إلى أن التأجيل قد يضع ضغطًا إضافيًا على اللاعبين المنتظرين، خصوصًا مع تزايد الطلب على أجهزة الألعاب الجديدة بعد نجاح PS5 ومبيعاتها القوية خلال السنوات الماضية.

وفي الوقت ذاته، تستعد سوني للإعلان عن تفاصيل إضافية حول PS6 خلال مؤتمر صحفي عالمي، حيث من المتوقع أن تكشف عن السعر النهائي، وميزات التحكم الجديدة، ودعم تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، بالإضافة إلى خططها للدمج مع منصات البث السحابي لتسهيل تجربة اللعب على نطاق أوسع.

بلايستيشن 6 بلايستيشن سوني بلومبيرج إكس بوكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

ترشيحاتنا

الطعام

تحذير طبي قبل رمضان..أطعمة ترفع الكوليسترول والأسماك درع حماية للشرايين

أرشيفية

مخرجات محادثات روسيا وأوكرانيا في جنيف

صورة الملف

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام الأولى من رمضان.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

بالصور

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

صورة للقافلة
صورة للقافلة
صورة للقافلة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد