بلومبيرج تؤكد تأجيل إطلاق بلايستيشن-6 إلى 2029

أكد تقرير حديث نشرته بلومبيرج أن موعد إطلاق جهاز الألعاب المرتقب PlayStation 6 (PS6) قد تم تأجيله رسميًا، مما يؤكد التسريبات السابقة التي انتشرت على مواقع التواصل ومنتديات الألعاب العالمية.

ولم يتم الإعلان بعد عن الموعد الجديد للإطلاق، لكن مصادر مطلعة قالت إن سوني تسعى لإجراء تحسينات كبيرة على الجهاز قبل إطلاقه، بما في ذلك تعزيز الأداء الرسومي، وزيادة سرعة المعالجة، وتطوير تجربة المستخدم بشكل يتماشى مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والألعاب السحابية.

يأتي هذا التأجيل وسط منافسة محتدمة في سوق أجهزة الألعاب، حيث يواصل المنافسون مثل Microsoft Xbox وNintendo تطوير أجهزتهم ومحتوياتها الحصرية لجذب اللاعبين. ووفق التقرير، فإن سوني تسعى لتفادي أي مشاكل تقنية محتملة قد تؤثر على تجربة اللاعبين، خاصة بعد الانتقادات التي تعرض لها PS5 في بعض الأسواق بسبب نقص المعروض وتأخر بعض الألعاب الحصرية.

وأشار التقرير إلى أن هذا التأجيل قد يؤثر على جدول الإصدارات السنوي للشركات المطورة للألعاب، حيث يعتمد المطورون بشكل كبير على مواعيد إطلاق الأجهزة الجديدة لتسويق ألعابهم وضمان أعلى مبيعات ممكنة. كما أن التأجيل قد يمنح سوني وقتًا إضافيًا لتوسيع مكتبة الألعاب الحصرية والتعاقد مع استوديوهات تطوير إضافية لتعزيز قوة PS6 التنافسية.

وتوقع محللون في قطاع الألعاب أن هذا التأجيل قد يكون إيجابيًا على المدى الطويل، إذ يمنح الشركة فرصة لتقديم جهاز أكثر تطورًا واستقرارًا، مع تقليل المخاطر الفنية التي قد تؤثر على سمعتها. ومع ذلك، أشار البعض إلى أن التأجيل قد يضع ضغطًا إضافيًا على اللاعبين المنتظرين، خصوصًا مع تزايد الطلب على أجهزة الألعاب الجديدة بعد نجاح PS5 ومبيعاتها القوية خلال السنوات الماضية.

وفي الوقت ذاته، تستعد سوني للإعلان عن تفاصيل إضافية حول PS6 خلال مؤتمر صحفي عالمي، حيث من المتوقع أن تكشف عن السعر النهائي، وميزات التحكم الجديدة، ودعم تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، بالإضافة إلى خططها للدمج مع منصات البث السحابي لتسهيل تجربة اللعب على نطاق أوسع.