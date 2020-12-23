من مضيفة طيران لـ عرش السويد.. محطات في حياة الملكة سيلفيا

تحتفل اليوم، سيلفيا ملكة السويد بعيد ميلادها الـ 77، فهي من مواليد 23 ديسمبر 1943، وولدت في ألمانيا، حيث كان أباها نصف ألماني ونصف سويدي، وأصبح رئيس فرع البرازيل لمصنعي قطع الفولاذ السويديين .

عاشت سيلفيا حياتها قبل زواجها من ملك السويد، في ألمانيا حيث كانت تعمل في القنصلية الأرجنتينية في ميونخ وعملت في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1972 في ميونخ، كما عملت مديرة التشريفات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 1976 في إنسبروك بالنمسا، كما عملت لوقت قصير «كمضيفة طيران».

الملكة سيلفيا تتحدث 6 لغات بحكم عملها سابقًا كمضيفة طيران، وتتقن السويدية والألمانية والبرتغالية والإسبانية والإنجليزية، كما أنها تستطيع التحدث بلغة الإشارة مع الصم.

لقائها بملك السويد

قبل زواج سيلفيا من ملك السويد، كانت تعمل في القنصلية الأرجنتينية في ميونخ، والتقت أثناء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1972 بولي عهد السويد الأمير كارل غوستاف حيث انجذب لها الأمير، وبعد وفاة الملك غوستاف السادس أدولف في 15 سبتمبر 1973 واعتلاء الأمير كارل غوستاف للعرش في 19 سبتمبر من ذات العام، أعلنا خطبتهما في 12 مارس 1976 وتزوجا بعد ذلك بثلاثة أشهر في 19 يونيو في كاتدرائية ستوكهولم .

كان ذلك أول زواج ملكي أثناء فترة الحكم منذ عام 1797، وكان الملك كارل لو تزوج أثناء فترة حكم جده فمن المحتمل أنه سوف يفقد ولاية العرش بسبب عقليته بأن العائلة الملكية يجب أن تتزوج من عائلة ملكية، لهذا انتظر لبعد وفاته واستلامه العرش.

أنجب سيلفيا و كارل ثلاثة أبناء هم الأميرة فيكتوريا ولية عهد السويد حاليًا، و الأمير كارل فيليب ، والأميرة مادلين.