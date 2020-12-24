علاج سرعة الترسيب والتهاب المفاصل بكوب عليك تناوله قبل النوم

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة التهاب المفاصل وسرعة الترسيب، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول كوب من هذا المشروب يوميا قبل النوم بهذه الأعشاب.





كشف موقع mediacl news today، عن طريقة استخدام الشاي الأخضر في علاج التهاب المفاصل :

- قومي بغلي الاعشاب الطبيعية من الشاي الأخضر.

- شرب كوب من الشاي الأخضر صباحا للمساعدة على النشاط طوال اليوم.

- علاج سرعة الترسيب و التهاب المفاصل بالكركم

ذلك المسحوق الأصفر يساهم بدرجة كبيرة في الشفاء من التهاب المفاصل الناتجة عن الحركات الخاطئة، او ممارسة الرياضة بشكل كبير، فاثبتت الدراسات ان تناول الكركم يعمل على التخفيف من آلام التهاب المفاصل، فهو علاج طبيعي وفعال، وذلك عن طريق:

طريقة استخدام الكركم في علاج التهاب المفاصل

- تناول ملعقة من الكركم في الصباح الباكر قبل الإفطار.

- غلي ملعقة كبيرة من الكركم في الماء.

- شرب كوب من الكركم قبل النوم ليعمل على تسكين الآلام طوال الليل.