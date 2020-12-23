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ما حقيقة فقدان الذاكرة كآخر أعراض كورونا.. استشار أمراض معدية بشيكاغو يجيب

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:39 م
ما حقيقة فقدان الذاكرة
ما حقيقة فقدان الذاكرة كآخر أعراض كورونا
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أسماء عبد الحفيظ

قال الدكتور إيغور كورالنيك ، رئيس قسم الأمراض المعدية العصبية في نورث وسترن ميديسن في شيكاغو ، ان  العلماء ليسوا متأكدين مما يسبب ضباب الدماغ ، والذي يختلف بشكل كبير ويؤثر حتى على الأشخاص الذين أصيبوا بمرض جسدي خفيف من Covid-19 ولم يكن لديهم حالات طبية سابقة.


واضاف الدكتور ورالنيكك، ان النظريات الرئيسية هي أنه ينشأ عندما لا تتوقف استجابة الجسم المناعية للفيروس أو من التهاب الأوعية الدموية المؤدية إلى الدماغ.


واوصح ان البحث عن ضباب الدماغ طويل الأمد قد بدأ للتو. وجد تقرير فرنسي في أغسطس عن 120 مريضًا تم نقلهم إلى المستشفى أن 34 بالمائة يعانون من فقدان الذاكرة و 27 بالمائة يعانون من مشاكل التركيز بعد أشهر.


من جهته ،قالتت ناتالي لامبرت ، أستاذة الأبحاث المشاركة في مدرسة جامعة إنديانا ، في دراسة استقصائية نُشرت قريبًا شملت 3930 عضوًا في Survivor Corps ، وهي مجموعة من الأشخاص الذين تواصلوا لمناقشة الحياة بعد كوفيد ، أفاد أكثر من نصفهم بصعوبة التركيز، الذي ساعد في قيادة الدراسة. 


وتابع: كان رابع أكثر الأعراض شيوعًا من بين 101 حالة جسدية وعصبية ونفسية طويلة وقصيرة الأمد أبلغ عنها الناجون. تم الإبلاغ عن مشاكل في الذاكرة أو دوخة أو ارتباك من قبل ثلث المستجيبين أو أكثر.

مصدر المعلومات موقع nytimes.

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