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برلمان

طاقة البرلمان تثمن نجاح قطاع البترول فى توقيع 14 اتفاقية للتنقيب رغم جائحة كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:22 م
صدى البلد
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فريدة محمد
ثمنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب صمود ونجاح قطاع البترول المصرى فى مواجهة جائحة كورونا باستمراره فى تحقيق نجاحات متميزة وتحقيق مؤشرات إيجابية وتحقيق التوازن المطلوب بين الخطط المستهدفة والحفاظ على العاملين رغم جائحة كورونا بتداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما عانته صناعة البترول عالميًا، حيث حقق قطاع البترول نتائج أعمال متميزة.

وقال النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم انه بفضل استراتيجية وخطط وزارة البترول فان مصر لم تشهد اى ازمة فى جميع المنتجات البترولية التى كانت متوفرة خلال جائحة كورونا، مثمنًا تصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التى أكد فيها أن جائحة كورونا جاءت بمثابة اختبار حقيقى لفعالية الإصلاحات البترولية وأثرها على ضمان تأمين موارد الطاقة ودعم الفرص الاستثمارية وتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادى للدولة، حيث تم خلال الفترة من مارس الماضى وحتى الآن.

وأشاد بنتائج الاعمال التي تحققت خلال تلك الفترة وفى مقدمتها توقيع 14 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز، مع كبرى الشركات العالمية ومنها شركات عملاقة تعمل بمصر لأول مرة مثل شيفرون واكسون موبيل وافتتاح مشروعى تكرير مصفاة المصرية بمسطرد وافتتاح مشروع انتاج البنزين عالى الأوكتين بالإسكندرية باستثمارات 4.5 مليار دولار.

وقال النائب طلعت السويدى ان رجال قطاع البترول مستمرون فى العمل لتنفيذ 3 مشروعات تكرير جديدة بأسيوط والإسكندرية باستثمارات 7.5 مليار دولار بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار بحلول عام 2023 وافتتاح وتشغيل عدد من مشروعات البتروكيماويات وتحديث استراتيجية البتروكيماويات لتتواكب مع تطور احتياجات البلاد حتى عام 2040.

كما أشاد النائب طلعت السويدى بمجهودات أعضاء لجنة الطاقة والبيئة الذين لم يدخروا جهدًا في مناقشة الاتفاقيات الخاصة بقطاع البترول و اكد انه رغم جائحة كورونا أصرت اللجنة برئاسته علي سرعة استكمال المناقشات الخاصة باتفاقيات البحث و التنقيب لمساعدة وزارة البترول علي تحقيق المزيد و المزيد من إنجازاتها.

وأعرب عن سعادته بالتناغم الكامل والجهد المشترك بين اللجنة والوزارة  لتحقيق اقصي ما يمكن من نجاحات من اجل مصر و شعبها طوال الخمس سنوات الماضية  تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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