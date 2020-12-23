طريقة عمل كسكسي بدقيق السميد

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة تحضير كسكسي بدقيق السميد، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ومحبب ومفضل لدى الكثيرين.





مقادير كسكسي بدقيق السميد

كيلو دقيق سميد

دقيق

ملح

ماء

سمنة

للتقديم

سكر بودرة

زبيب

جوز هند







طريقة تحضير كسكسي بدقيق السميد:

* يخلط السميد مع السمن باليد جيدًا مع رشة الملح ثم يضاف القليل من الماء.

* يضاف القليل من الدقيق إن زاد مقدار الماء مع الاستمرار في الفرك حتى الحصول على قوام الكسكسي.

* يسوى الكسكسي على البخار ثم يفرم داخل محضرة الطعام مع إضافة القليل من الماء إذا لزم الأمر حتى الحصول على قوام رملي.

* يسوى مرة أخرى على البخار لمدة عشر دقائق.

* يقدم وفوقه السكر البودرة وجوز الهند والزبيب.

