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مرأة

طريقة تحضير ديك رومي بحشوة مميزة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:16 ص
طريقة تحضير ديك رومي
طريقة تحضير ديك رومي بحشوة مميزة
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أسماء عبد الحفيظ

 تقدم الشيف غادة التلي طريقة تحضير ديك رومي بحشوة مميزة وبمذاق لا يقاوم وشكل مشهي.

مقادير ديك رومي بحشوة مميزة

ديك رومي
3 كوب توست مفروم
تفاح
نصف كوب عين جمل
كوب ابو فروة مشوي
كوب كرفس
بصل
زبدة
ملح
فلفل أسود
عصير بصل
عصير ليمون
ملعقة كبيرة بشر ليمون
3 ملعقة كبيرة بقدونس

طريقة تحضير ديك رومي بحشوة مميزة

* يخلط عصير البصل مع عصير الليمون وملح وفلفل ويحقن الديك الرومي بالتتبيلة

* يوضع زبدة مع الكرفس المفروم والبصل المفروم في طاسة على النار و تقلب حتى تصفر

* يضاف الخليط للتوست مع ابو فروة وعين الجمل والتفاح المقطع مكعبات وملح وفلفل وبشر الليمون

* يحشى الديك الرومي بالحشو ويوضع في صينية فرن ويدهن بالزبدة المخلوطة بالبقدونس والملح والفلفل

* يدخل فرن ساخن حتى ينضج تماما ثم يقدم

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