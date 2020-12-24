تقدم الشيف غادة التلي طريقة تحضير ديك رومي بحشوة مميزة وبمذاق لا يقاوم وشكل مشهي.

مقادير ديك رومي بحشوة مميزة

ديك رومي

3 كوب توست مفروم

تفاح

نصف كوب عين جمل

كوب ابو فروة مشوي

كوب كرفس

بصل

زبدة

ملح

فلفل أسود

عصير بصل

عصير ليمون

ملعقة كبيرة بشر ليمون

3 ملعقة كبيرة بقدونس

طريقة تحضير ديك رومي بحشوة مميزة

* يخلط عصير البصل مع عصير الليمون وملح وفلفل ويحقن الديك الرومي بالتتبيلة

* يوضع زبدة مع الكرفس المفروم والبصل المفروم في طاسة على النار و تقلب حتى تصفر

* يضاف الخليط للتوست مع ابو فروة وعين الجمل والتفاح المقطع مكعبات وملح وفلفل وبشر الليمون

* يحشى الديك الرومي بالحشو ويوضع في صينية فرن ويدهن بالزبدة المخلوطة بالبقدونس والملح والفلفل

* يدخل فرن ساخن حتى ينضج تماما ثم يقدم

