تقدم الشيف غادة التلي طريقة تحضير ديك رومي بحشوة مميزة وبمذاق لا يقاوم وشكل مشهي.
مقادير ديك رومي بحشوة مميزة
ديك رومي
3 كوب توست مفروم
تفاح
نصف كوب عين جمل
كوب ابو فروة مشوي
كوب كرفس
بصل
زبدة
ملح
فلفل أسود
عصير بصل
عصير ليمون
ملعقة كبيرة بشر ليمون
3 ملعقة كبيرة بقدونس
طريقة تحضير ديك رومي بحشوة مميزة
* يخلط عصير البصل مع عصير الليمون وملح وفلفل ويحقن الديك الرومي بالتتبيلة
* يوضع زبدة مع الكرفس المفروم والبصل المفروم في طاسة على النار و تقلب حتى تصفر
* يضاف الخليط للتوست مع ابو فروة وعين الجمل والتفاح المقطع مكعبات وملح وفلفل وبشر الليمون
* يحشى الديك الرومي بالحشو ويوضع في صينية فرن ويدهن بالزبدة المخلوطة بالبقدونس والملح والفلفل
* يدخل فرن ساخن حتى ينضج تماما ثم يقدم