ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير الإسكان: 17 يناير بدء تسليم 1656 شقة "دار مصر" بالقاهرة الجديدة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:39 ص
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبدالعظيم

صرّح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ الأحد 17/1/2021، في تسليم  1656 وحدة سكنية (69 عمارة)  بالمرحلتين التكميلية والثانية بمشروع (دار مصر) بمنطقة الأندلس كود 211 ، 311، بمدينة القاهرة الجديدة.


وأشار المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم الوحدات بالعمارات أرقام (342 – 341 – 340 – 339 – 338 – 337 – 336 – 335 – 334 – 333 – 332 – 331 – 327 – 326 – 325 – 324 – 323 – 322 – 321 – 320 – 319 – 330 – 329 – 328 – 375 – 376 – 353 – 354 – 355 – 356 – 359 – 360 – 361 – 362 – 363 – 364 – 365 – 366 – 347 – 348 – 349 – 350 – 351 – 352 – 357 – 358 – 343 – 344 – 345 – 346 – 367 – 368 – 369 – 370 – 371 – 372 – 373 – 374 – 317 – 318 – 316 – 315 – 314 – 313 – 312 – 311 – 310 – 309 - 308).


وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الإسكان: 1 نوفمبر بدء تسليم 572 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بحدائق أكتوبر

بدء تسليم 572 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بحدائق أكتوبر.. الأحد المقيل

غدا.. بدء تسليم شقق سكن مصر بالقاهرة الجديدة

اليوم.. بدء تسليم 552 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بـ دار مصر في القاهرة الجديدة

الأحد 3 يناير.. بدء تسليم 358 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمدينة دمياط الجديدة

تسليم 358 وحدة بمشروع سكن مصر في دمياط الجديدة.. يناير المقبل

ترشيحاتنا

هل يجوز للمسلم أن يرث من زوجته المسيحية

7 أيام جثتك في البحر يا حبيبي.. أسرة أخر ضحايا الهجرة غير الشرعية بالبحيرة: نفسنا ندفن ابننا

مش عارف تجيب فلوس امشي.. أمير مرتضى منصور يوجه رسالة لمسئولي الزمالك

4 هيحتفلوا للصبح .. اعرف الأبراج الفلكية هتعمل إيه في ليلة رأس السنة

بعد إسقاط الجنسية المصرية عنها.. من هي غادة نجيب صابوني ؟

بكين تمنح ترخيص الاستخدام لـ لقاح سينوفارم الصيني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من ماركة عالمية شهيرة.. اكتشاف علبة شوكولاتة عتيقة عمرها 120 عاما.. هذه قصتها

بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص

ضحى بحياته دون تردد.. مراهق يلقى حتفه غرقا بعد إنقاذ شقيقه من موت وشيك