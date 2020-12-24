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محافظات

صحة الدقهلية: وصول 15 جهاز مونيتور لمستشفى صدر المنصورة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:57 م
صحة الدقهلية : وصول
صحة الدقهلية : وصول 15جهاز مونيتور لمستشفى صدر المنصورة
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همت الحسينى
اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، عن وصول 15 جهاز مونيتور دعم من وزارة الصحة لمستشفى صدر المنصورة.

واضاف وكيل وزارة الصحة أن ذلك يأتى في اطار الاستعدادات التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحرص واهتمام الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على دعم المستشفيات وتوفير كافة الاجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة ودعم العنايات المركزة والمتوسطة لضمان تقديم الخدمة الطبية للمرضى على الوجه الاكمل في ظل مرور البلاد بهذه الجائحة. 

كما تقدم وكيل وزارة الصحه بالشكر للوزيرة لحرصها الدائم على دعم مستشفيات الدقهلية بكافة الامكانيات بما يساهم في تحقيق نتائج جيدة في علاج فيروس كورونا المستجد.
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كما اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الخميس عن  الانتهاء من إجراء اكثر من 175  عملية جراحية لمرضى العيون ضمن  قوائم الانتظار بمستشفى رمد المنصورة خلال شهر ديسمبر الجاري.

وأضاف وكيل الوزارة ان ذلك جاء فى إطار الخدمات الطبية المتكاملة والتخصصية التى تقدمها مديرية الصحة بالدقهلية فقد ساهمت مستشفيات الصحة  بجهود متميزة فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الانتظار مجانًا لجميع المواطنين، والتى تستهدف إنقاذ حياة آلاف المواطنين وتقليل فترة الانتظار لإجراء التدخلات الجراحية وتخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية.

و اشار وكيل الوزارة إلى أن العمليات الجراحية شملت عمليات المياه البيضاء واصلاح الحول وحقن شبكية وجراحات تجميل  الجفون والقنوات الدمعية وزرع عدسات مؤكدا علي اهمية استمرار التعاون الكامل بين وزارتي التعليم العالي والصحة، منوهًا بأهمية ربط المستشفيات الجامعية بمستشفيات وزارة الصحة؛ من أجل القضاء على قوائم الانتظار في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن الاتفاق ينص على استفادة المرضى من جميع الخدمات الصحية المتاحة بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية .
صحة الدقهلية: وصول 15 جهاز مونيتور لمستشفى صدر المنصورة
صحة الدقهلية: وصول 15 جهاز مونيتور لمستشفى صدر المنصورة
صحة الدقهلية: وصول 15 جهاز مونيتور لمستشفى صدر المنصورة
صحة الدقهلية: وصول 15 جهاز مونيتور لمستشفى صدر المنصورة
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