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أخبار البلد

ضبط 205 آلاف يورو مهربة مع راكب قادم من باريس في مطار القاهرة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:23 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من النقد الأجنبي والمصري، بحوزة راكب لدي إنهاء إجراءات وصوله قادما من باريس، بالمخالفة لقانون البنك المركزي بشأن انتقال النقد مع المسافرين.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الفرنسية القادمة من باريس، اشتبه مصطفى محمود المشنب، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، بالتنسيق والتعاون مع مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء محمد صلاح، مدير مباحث المطار، في أحد المسافرين، وبسؤاله عما يحمله معه فى حقائبه، أجاب بأنه يحمل 20 ألف يورو وبعض النقد المصري.

وأضافت المصادر أن مصطفي محمود المشنب مدير الحركة، كلف محمد دهشان عبد الحميد مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وعثر علي 185 ألف يورو و25 ألف جنيه مصري، وذلك بالمخالفة لقوانين مكافحة غسل الأموال والبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والتي حددت مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية مع الإفصاح وتحرير إقرار العملة في حالة الزيادة عن المبلغ المذكور وذلك عند الوصول أي الدخول إلي البلاد، و5 آلاف جنيه مصري فقط سواء في السفر أو الوصول.

وأمر أحمد عبد الهادي مدير إدارة الجمرك بمنح الراكب المبالغ المقررة قانونا سواء للنقد الأجنبي أو المصري، وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بباقي المبالغ بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة للتحقيق.

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