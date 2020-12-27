ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كاجوال وبدون مكياج.. شاهدي أحدث إطلالة لـ ميرهان حسين

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:01 م
ميريهان حسين
ميريهان حسين
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الفنانة ميريهان حسين، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز جمالها.

وتألقت بها ميريهان حسين، ببلوفر بسيط وجذاب باللون الرمادي الفاتح الذي يبرز عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية، أعمدت ميريهان حسين في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة تتناسب مع ظهورها من أحمر الشفاه.

كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تبرز جمالها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رفقة أطفالها.. نادين نجيم تتألق بالكاجوال على إنستجرام

بإطلالة كاجوال.. ميريهان حسين تتألق في أحدث ظهور لها

بـ الأحمر الجذاب.. هند صبري تستعرض أناقتها على إنستجرام

بـ لوك جديد.. هنا الزاهد تستعرض جمالها على إنستجرام

بإطلالة رياضية.. إنجي المقدم تبهر متابعيها عبر إنستجرام

بـ ماكياج مختلف.. مايا دياب تستعرض جمالها على إنستجرام

ترشيحاتنا

هجوم رهيب.. أسراب هائلة من الجراد تغزو السعودية

كيف سيكون شكل امتحانات طلاب السنوات النهائية بالجامعات؟ تفاصيل

ترقب أهلاوي .. كل ما تريد معرفته عن جوائز جلوب سوكر قبل دقائق من انطلاق الحفل

تأجيل طعن مرتضى منصور ضد قرارات الأوليمبية لجلسة 14 يناير..شاهد

احتراما لتاريخه.. حسام حسن يفاجئ حسام عاشور بهذا القرار قبل مواجهة الأهلي

قرار جمهوري بالموافقة على تأسيس شراكة بين مصر وبريطانيا وأيرلندا الشمالية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. ريهام أيمن بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

تعالج خرّاج العين في ثوان.. أغرب فوائد الشبّة على الصحة

شاهد.. أودى تكشف عن نسختين كهربائية وسيدان موديل 2021