كاجوال وبدون مكياج.. شاهدي أحدث إطلالة لـ ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميريهان حسين، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز جمالها.
وتألقت بها ميريهان حسين، ببلوفر بسيط وجذاب باللون الرمادي الفاتح الذي يبرز عن جمالها وأناقتها.
ومن الناحية الجمالية، أعمدت ميريهان حسين في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة تتناسب مع ظهورها من أحمر الشفاه.
كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تبرز جمالها.
ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.