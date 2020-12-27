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منوعات

شركة عالمية عاملة بمصر تحذر من منتجات التبغ المسخن مجهولة المصدر

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:47 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى

حذر ليبان أحمد، مدير عام مجموعة بريتش أمريكان توباكو – مصر والسودان وتونس وليبيا: أن منتجات التبغ المسخن المنتشرة في السوق حاليًا مجهولة المصدر .


ومن جهتها، أكدت ماريانا مجدي، مدير العلاقات الخارجية والحكومية بالشركة فى بيان رسمى على خلفية اصدار منتج جديد للشركة قائلة : "تلتزم الشركة باللوائح والقوانين المنظمة للعمل في الأسواق التي تعمل بها، بما في ذلك السوق المصري.

يذكر أن  د. عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة اعلن مؤخرا  عن إطلاق التقرير السنوي بعنوان «مؤشر تدخلات شركات التبغ في مصر لعام 2020»، وكذلك إطلاق «مرصد مصر لمكافحة التبغ»، الأول من نوعه في هذا المجال في مصر والشرق الأوسط، والرابع على مستوى العالم، بعد البرازيل وجنوب إفريقيا وسريلانكا.

وأوضح  أن المصريين يستهلكون 4 مليارات علبة سجائر سنويا، بواقع 80 مليار سيجارة، بقيمة 70 مليار جنيها، إلى جانب 50 ألف طن «معسل» في العام بقيمة 3 مليارات جنيه، بإجمالي 73 مليار جنيه.

وأشار إلى أن أزمة كورونا تؤكد على أهمية الإقلاع عن التدخين، حيث تتعرض الرئة للتلف بشكل أكبر من غير المدخنين، مشيرا إلى أن صناعة التبغ تجني المليارات، ولن تستسلم بسهولة للتنازل عن تلك الأرباح، وتحاول تبييض وجوهها أمام الجمهور، مستغلين الأزمات، ومنها كورونا.

 

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