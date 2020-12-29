علاجات طبيعية لتمدد الجلد ..تعرف عليها

علامات التمدد الحمراء شائعة وحميدة. تحدث عادةً عندما يتمدد الجلد بسبب الزيادة السريعة في حجم الهياكل الأساسية.

علامات التمدد الحمراء ليست ضارة. ومع ذلك ، قد يرغب بعض الأشخاص في علاجهم أو تقليل مظهرهم باستخدام الكريمات الموضعية والعلاجات الأخرى.

العلاجات المنزلية للآمان التمدد

كما هو الحال مع الكريمات التي تصرف بدون وصفة طبية ، تدعم الأدلة المحدودة استخدام العلاجات المنزلية لتقليل ظهور علامات التمدد.

وفقًا لمراجعة واحدة للدراسات ، تتضمن بعض العلاجات المنزلية المحتملة منتجات مثل:

زيت اللوز

زيت النخيل

زبدة الكاكاو

زيت الزيتون

زيت جوز الهند

يمكن لأي شخص تدليك هذه الزيوت في علامات التمدد الحمراء.

قد يفضل بعض الناس هذه الزيوت لأنها بدائل طبيعية للمستحضرات والكريمات التي تصرف بدون وصفة طبية.

مصدر المعلومات موقع mediacl news today.