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اقتصاد

إيران تستأنف تدفقات الغاز إلى العراق بعد التوصل لاتفاق بشأن الفواتير

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:03 ص
تدفقات الغاز
تدفقات الغاز
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وكالات
قال أحمد موسى المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية إن إيران ستستأنف تدفقات الغاز بمعدلاتها العادية إلى العراق اعتبارا من اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، بعد أن توصل البلدان إلى اتفاق بشأن فواتير غير مدفوعة.

وقالت شركة الغاز المملوكة للدولة في إيران في بيان لها، إنها خفضت الإمدادات إلى العراق بسبب متأخرات تزيد على ستة مليارات دولار، وقالت وزارة الكهرباء العراقية إن تلك التخفيضات تعرض بغداد، ومدنا أخرى لخطر نقص شديد في الكهرباء.

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وقال المتحدث أحمد موسى في تصريحات لوكالة أنباء رويترز إنه تم التوصل لاتفاق أمس الثلاثاء أثناء اجتماع بين وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، الذي يزور بغداد، ونظيره العراقي ماجد مهدي لاستئناف المعدلات العادية لتدفق الغاز اعتبارا من مساء الأربعاء.
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