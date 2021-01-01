تركيا تسجل 15 إصابة بسلالة كورونا الجديدة

أعلنت السلطات الصحية في تركيا تسجيل 15 إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19" لأشخاص قادمين من بريطانيا.





قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن المصابين الـ15 المصابين بسلالة كورونا الجديدة والمخالطين لهم يخضعون للحجر الصحي، وفقا لوكالة "الأناضول".





وسجلت تركيا، الجمعة، 12 ألفا و203 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 212 حالة وفاة.





كانت دول عدة قررت إغلاق الحدود الجوية والبحرية والبرية مع بريطانيا، بعد رصد سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا أسرع انتشارا.





وسجلت بلدان عدة إصابات بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا، بينها الصين واسبانيا وفرنسا وأمريكا.



