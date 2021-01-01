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أخبار العالم

تركيا تسجل 15 إصابة بسلالة كورونا الجديدة

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:30 م
تركيا تسجل 15 إصابة
تركيا تسجل 15 إصابة بسلالة كورونا الجديدة
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في تركيا تسجيل 15 إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19" لأشخاص قادمين من بريطانيا.

قال وزير الصحة التركي  فخر الدين قوجة إن المصابين الـ15 المصابين بسلالة كورونا الجديدة والمخالطين لهم يخضعون للحجر الصحي، وفقا لوكالة "الأناضول".

وسجلت تركيا، الجمعة، 12 ألفا و203 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن  212 حالة وفاة.

كانت دول عدة قررت إغلاق الحدود الجوية والبحرية والبرية مع بريطانيا، بعد رصد سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا أسرع انتشارا.

وسجلت بلدان عدة إصابات بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا، بينها الصين واسبانيا وفرنسا وأمريكا.

كانت منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق إنه"لا داعي للذعر" بسبب تحور فيروس كورونا، موضحة أن  ظهور تلك السلالة جزء طبيعي من تطور الجائحة.
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