تعرف على الترددات الجديدة 2021 للقنوات الفضائية وكيفية تغييرها

اعلنت شبكة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، تغيير عدد من الترددات الخاصة بقنوتها الفضائية.





وأكد المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم المتحدة، أن قنوات CBC العامة و CBC سفرة و CBC دراما غيرت ترددها وعلي المشاهد تنزيل التردد الجديد.





وأضاف في بوست علي صفحته الشخصية أن تغيير التردد امر هندسي في النايل سات للقنوات المصرية، وكل مجموعة قنوات لها دورها في توقيت معين.





و لتغيير الترددات الجديدة ٢٠٢١ عليك إتباع الخطوات التالية بواسطة ريموت الرسيفر:





اضغط على زر Menu أو القائمة.





ثم اختر خيارات أو Options.





اختار تثبيت أو Installation.





اختر تثبيت يدوي أو Manual Installation.





اختر القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.





ادخل التردد





اختر رأسي V أو أفقي H.





اختار معدل الترميز 27500 ثم اضغط Ok.





انتظر حتى يتم الانتهاء من البحث، وأخيرًا قم بعمل حفظ أو Save.





وهنا تجدون ترددات القنوت التي تم تغييرها مع بداية العام الجديد ٢٠٢١ :





تردد قناة cbc الجديد 2021





تردد قنوات سي بي سي العامة





ومعدل الترميز: 27500





التردد: 11785





والقمر الصناعي: Nilesat





والاستقطاب: Vعامودي.





كذلك اسمها على جهاز الاستقبال : cbc





معامل تصحيح الخطأ: 3\4





تردد قناة cbc +2





معدل الترميز: 27500





والتردد: 11488





القمر الصناعي: Nilesat





ومعامل تصحيح الخطأ: 34





الاستقطاب: H افقي.





كذلك اسمها على جهاز الاستقبال: cbc drama+2





تردد قناة سي بي سي سفرة

معدل الترميز: 27500

التردد: 11390

القمر الصناعي: nilesat

الاستقطاب: H افقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

كذلك اسمها على جهاز الاستقبال: cbc sofra





تردد قناة cbc اكسترا





القمر الصناعي: Nile sat





التردد: 11390





معدل الترميز: 27500





الاستقطاب: H افقي.





معامل تصحيح الخطأ: 3\4





كذلك اسمها على جهاز الاستقبال: cbc extra





تردد قناة dmc الجديد





11449 أفقي





معامل تصويب الخطا: 5/6





معدل الترميز: 27500





تردد قنوات CBC الجديد





11785 رأسي





معدل الترميز: 27500





تردد قناة الحياة الجديد





12207 عمودي





تردد قناة النهار الجديد





11785 رأسي V





معامل تصحيح الخطأ 5/6 واستقطاب معدل الترميز 27500





تردد قناة ON



