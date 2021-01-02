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فن

أخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية لـ عهدي صادق.. وفاة حماة آسر ياسين

السبت 02/يناير/2021 - 07:31 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو الآتي:

قال الفنان منير مكرم، في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن الفنان عهدي صادق، أجرى عملية جراحية في الحوض أمس الخميس، بعد إصابته بكسر فيه، مشيرًا إلى أنه تواصل معه بعد إجراء الجراحة، وأن حالته مستقرة. 

نشرت الفنانة ميريهان حسين، صورة جديدة لها  مع محمد رحيم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

توفيت قبل قليل، سها إبراهيم الوكيل، حماة الفنان آسر ياسين، بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة.
وأعلن "ياسين" نبأ الوفاة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" حيث نشر صورة جمعته بها هي وزوجته وعلق عليها ناعيًا إياها.

‎نشرت الفنانة بوسي صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
‎وظهرت بـإطلالة شتوية أنيقة بفستان اسود مجسم ، نال إعجاب متابعيها، ووجهت بعض التعليقات ما بين: "قمر، تجنني ، حلوة اوي".

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني ، صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلقت رضوى الشربيني على الصورة : اللى هيفضل ماسك فى قساوه اللى فات... عمره ما هيشوف حلاوه اللى جاى ... يوم جديد...سنه جديده على الحلوين.. و كل سنه وانتم طيبين 2021"..
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