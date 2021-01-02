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فن

بالأسود المجسم.. بوسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها عبر انستجرام

السبت 02/يناير/2021 - 02:10 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
‎نشرت الفنانة بوسي صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

‎وظهرت بـإطلالة شتوية أنيقة بفستان اسود مجسم ، نال إعجاب متابعيها، ووجهت بعض التعليقات ما بين: "قمر، تجنني ، حلوة اوي".

يشار إلى أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كرمت النجمة بوسى، ومنحتها درع الجامعة الإعلامي والكاتب الكبير محمد فودة مستشار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بعد احيائها حفلا غنائيا مميزا على خشبة مسرح الجامعة، وسط إجراءات احترازية مشددة، وعقب تكريمها وجهت بوسى الشكر للجامعة، وللإعلامي محمد فودة مستشار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.   

وجاء الحفل تزامنا مع نهاية 2020 التي أجبرت العالم على التباعد والانعزال، لتختار بوسي توديعها بجرعة أمل بغناء عدد من أغنياتها التي مزجت فيها بين البهجة والتفاؤل، وجاءت اطلالة بوسي بفستان أسود أنيق جذب الأنظار.

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