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رياضة

أول تعليق من رونالدو بعد أن أصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ الكرة

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:49 ص
رونالدو
رونالدو
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مصطفى كرم
احتفل كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي بتخطيه عدد أهداف الأسطورة البرازيلية بيليه، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ كرة القدم.

ونشر كريستيانو رونالدو مجموعة من الصور له من المباراة وعلق قائلا "شباب رائعون بدأنا 202‪1 بأفضل طريقة". 

وتجاوز البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، عدد أهداف الأسطورة البرازيلية بيليه، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ كرة القدم.

رونالدو أحرز هدفين منذ قليل في شباك أودينيزي، ليصل لهدفه رقم 758 في مختلف مبارياته سواء مع الفرق التي لعب لها أو المنتخبات، في المباريات الرسمية.

رونالدو أحرز 102 هدفًا مع المنتخب البرتغالي إضافة إلى 655 هدفًا مع مختلف الأندية التي لعب لها سواء سبورتينج لشبونة البرتغالي أو مانشستر يونايتد الإنجليزي أو ريال مدريد الإسباني أو يوفنتوس الإيطالي.

وتشير بعض مواقع الإحصائيات العالمية إلى أن النمساوي جوزيف بيكان هو الهداف التاريخي لكرة القدم بإحرازه 759 هدفًا لكن البعض يشير إلى أن بعض هذه الأهداف لم تسجل في مباريات رسمية.


وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي حطم الشهر الماضي الرقم القياسي الذي كان مسجلا باسم بيليه كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع فريق واحد.
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