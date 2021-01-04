بـ8 ملايين جنيه.. توسعة ورصف طريق البر الغربي للمريوطية..صور





تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بدء أعمال تطوير وتوسعة ورصف طريق البر الغربي للمريوطية بدءا من مثلث سقارة بطول ٢كم وبتكلفة ٨ ملايين وذلك ضمن خطة مديرية الطرق الاستثمارية للعام المالي الحالي حيث تمت أعمال إزالة ورفع التعديات الموجودة علي الطريق وترحيل أعمدة الانارة لتنفيذ اعمال التوسعة.





واكد المحافظ انه جاري العمل علي قدم وساق لإنجاز أعمال الرصف والتطوير لعددا من المحاور المرورية مشيرًا انه تم تنفيذ أعمال تخطيط مروري لشارع ثروت باتجاه جامعة القاهرة وذلك من خلال مديرية الطرق الي جانب صيانه عددا من الباكيات والاسوار الحديدية المتهالكة بكوبرى صفط اللبن حفاظا على سلامه المواطنين المترددين علية .





كما تابع محافظ الجيزة الانتهاء من فرد الطبقة الإسفلتية الرابطة بشارع الزعفران من شارع احمد كامل وحتي شارع سلامه الراضي من شارع الهرم بنطاق حي العمرانية الي جانب متابعة أعمال التوسعة والتطوير بشارع ترعه الزمر حيث جاري تنفيذ أعمال فرد طبقة الدقشوم بالجزء من نصرالدين حتى شارع الشعب وذلك في اطار تنفيذ خطه المحافظة لتطوير المحاور المرورية الرابطة بين شارع الملك فيصل والاهرام ومتفرعاتهم .





بالإضافة الي الانتهاء من أعمال ترميم وصيانة الطريق بشارع النيل أسفل كوبري الساحل عقب الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة بزيادة القدرة الكهربائية لمستشفي الحميات بأمبابة بحي شمال الجيزة .





واشار الى انه تم البدء تم رصف شارع شريف المتفرع من شارع الملك فيصل بالإضافة الي انه تم استكمال رصف طريق "مدخل قرية منديشة " بطول 550م تقريبا وبعرض ٦ امتار ، ضمن الخطة الاستثمارية بمركز الواحات البحرية .



