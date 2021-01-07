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أخبار العالم

بسبب العنف في الكونجرس.. استقالة نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي

الخميس 07/يناير/2021 - 08:30 ص
اقتحام الكونجرس
اقتحام الكونجرس
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أحمد محرم
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مات بوتينجر، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، قدم استقالته احتجاجًا على أحداث العنف التي شهدها مبنى الكونجرس ومحيطه في العاصمة واشنطن أثناء جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن روبرت ج.كونتي، إن 4 أشخاص لقوا حتفهم، بينهم امرأة، خلال الاحتجاجات أمام مبنى الكونجرس الأمريكي الليلة الماضية.

وأضاف كونتي ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، أنه تم اعتقال 52 شخصا، بعد أن اقتحم أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول في محاولة غير مسبوقة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات.

وأكد رئيس شرطة واشنطن بالإنابة، أن السيدة التي توفيت في العاصمة تعرضت لإطلاق نار من قبل أحد أفراد الشرطة المكلفة بحماية الكونجرس، مضيفا أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.

واستأنف الكونجرس فجر اليوم جلسته للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية، التي أفضت إلى فوز الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، وذلك بعد تعليقها عقب اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب لمبنى الكونجرس، ما دفع النواب الأمريكيين إلى الهرب.

وقال زعيم الجمهوريين، ميتش ماكونيل، إن الكونجرس سيواصل عمله بطريقة قانونية ودستورية للتصديق على الفائز في انتخابات الرئاسة.

من جانبه، اعتبر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن ترامب يتحمل المسؤولية الكاملة عن أعمال العنف التي وقعت اليوم، مشيرًا إلى أن الأحداث التي شهدتها واشنطن اليوم، لم تكن لتحدث لولا وجود ترامب.

وفي وقت سابق، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

واستدعت السلطات الأمريكية وحدات الحرس الوطني في واشنطن العاصمة وولايات أخرى للتدخل ومساعدة الشرطة ووكالات أمنية أخرى في الالسيطرة على الاحتجاجات داخل الكونجرس وفي محيطه.
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