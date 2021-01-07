كل ما تريد معرفته للحصول على لقاح كورونا

منذ الحديث عن التوصل لعدة لقاحات كورونا خلال الفترة الأخيرة ، وينتظر العالم بدء توزيع تلك اللقاحات واستخدامها بشكل طبيعي للحد من جائحة كورونا لتي تغزو العالم يوما بعد يوم ، حيث تم الإعلان عن لقاح فايزر ولقاح أكسفورد ولقاح سينوفارم الصيني الذي حصلت مصر على جرعات كبيرة منه مؤخرًا .





وحصل لقاح "سينوفارم" الصيني على ترخيص للاستخدام الطارئ في مصر، بعد موافقة هيئة الدواء المصرية.





كيف تحصل على لقاح كورونا ؟





خلال الأيام الماضية بدأت وزارة الصحة في الحديث بالتفصيل عن طرق الحصول على لقاح سينوفارم ، فقد جهزت الوزارة موقع إليكتروني للتسجيل للراغبين في تلقي اللقاح .





وأعلن الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، عن إطلاق موقع تسجيل الحصول على تطعيم لقاح كورونا بشكل تجريبي .





بالفعل تم إطلاق الموقع بشكل تجريبي أمس لمدة 3 ساعات، ولاقى اقبالا هائلا من الراغبين في تلقي لقاح سينوفارم وتسجيل بياناتهم على الموقع .

وأعلنت وزارة الصحة يوم السبت الماضي، أن عملية تلقيح المواطنين ضد مرض كوفيد-19 ستبدأ في الأسبوع الثاني أو الثالث من شهر يناير، وذلك فور وصول الشحنة الثانية من اللقاح الصيني .

وخلال يومين ، من المقرر أن يتم إطلاق الموقع بشكل رسمي ونهائي بعد تجربته ، وقياس قبول الراغبين في مدى رغبتهم في تلقي اللقاح .

وقالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامي رامى رضوان، أنه سيكون هناك موقع مخصص لمرضى كورونا بالتوازى مع وجود موقع التسجيل للحصول على اللقاحات بحيث أن أي مصاب بفيروس كورونا أو في حالة الشعور بالأعراض يستطيع المواطن أن يسجل أنه حالة مشتبه بها.

سيتم إدخال البيانات الخاصة بالراغبين في تلقي اللقاح وإتاحة كافة المعلومات الخاصة باللقاح للإطلاع عليها، وسيتم توفير الجرعات للأطقم الطبية في أماكنهم بالمستشفيات وذلك بعد التسجيل من خلال التطبيق، كما ستتم متابعتهم والتأكد من تلقي الجرعة الثانية بعد 21 يومًا .





شرط الحصول على اللقاح





وقبل الحصول على اللقاح، يشترط على الراغبين به التوقيع على نموذج الموافقة المستنيرة الذي أعدته وزارة الصحة، والذي يتضمن المعلومات الكاملة عن استخدام اللقاح والتعريف بآثاره السلبية المحتملة.

والموافقة المستنيرة هي عملية كتابية للحصول على إذن قبل إجراء تدخل الرعاية الصحية على شخص ما، أو للكشف عن المعلومات الشخصية، إذ يطلب مقدم الرعاية الصحية من المريض الموافقة على تلقي العلاج قبل تقديمه.

من يحصل على اللقاح أولا ؟





بالطبع لن يكون الأمر عشوائي أو متاح للجميع خاصة مع بداية عملية التلقيح ، لكن هناك أولويات لبعض الفئات ، حيث أكد مسئولو الصحة أن هناك أولويات الحصول على التطعيم وتكون لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وأصحاب أمراض الأورام والفشل الكلوي والاطقم الطبية .

هل اللقاح مجاني ؟





كما أكد الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، أن تسجيل البيانات بالمجان للمواطنين ويتم إضافة التقارير الطبية لمن يسجل على الموقع الحصول على لقاح كورونا.

وأضاف محمد عبد الفتاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير " المذاع على قناة "صدى البلد" : "اللي مش قادر يدفع ثمن لقاح كورونا الدولة تتكفل به من صندوق تحيا مصر، ولقاح كورونا مجانا لغير القادرين من خلال صندوق تحيا مصر ".