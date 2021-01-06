لتوفير لقاح كورونا.. رجال أعمال يتبرعون لصندوق تحيا مصر

قال جابر جرجس موسى، رجل الأعمال، إن الشعب المصري يكون متماسكا في أي أزمة ، ومتكاتفا من أجل عبورها.





وأضاف جابر جرجس موسى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سأتبرع بمبلغ لصندوق تحيا مصر لتوفير لقاحات كورونا، وسأطرح فكرة جمع نسبة من فواتير الفنادق لصالح صندوق تحيا مصر لتوفير اللقاح".





وتابع جابر جرجس موسى:"سأتواصل مع المصريين في الخارج في مبادرة للتبرع لصندوق تحيا مصر حتى لو كل واحد تبرع بـ 50 دولار أو يورو".





ومن جهته، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري تبرعه بمبلغ 2 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر لتوفير لقاح فيروس كورونا المستجد في خطوة تسبق منحه للمواطنين، وهو الأمر الذي سيتولاه صندوق تحيا مصر بالتنسيق مع الجهات المعنية.





وقال «أبو هشيمة» في مداخلة هاتفية سابقة مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، إنه بمجرد علمه ببداية عمل صندوق تحيا مصر على توفير اللقاح قرر التبرع بـ 2 مليون جنيه، موضحا أنه حال احتياج الصندوق لتبرعات أخرى لن يتوانى لحظة عن التبرع مرة اخرى.





ووجه الشكر إلى صندوق تحيا مصر ، على ما يقومون به من جهد لمواجهة فيروس كورونا منذ بداية انتشار الجائحة حتى هذه اللحظة، وغيرها من برامج الخدمة المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.





كما قال الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، إنه سيتبرع بمبلغ 30 مليون جنية لصندوق تحيا مصر للمساهمة في توفير اللقاحات للفئات المستحقة.

و أعلن هشام الخولي رئيس شركة تطوير عقاري، التبرع بمبلغ 2 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر لتوفير لقاحات كورونا، مؤكدا أن الدولة في حالة حرب ضد وباء عالمي وعلينا جميعا المساهمة وتقديم المساعدة.